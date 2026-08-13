Bears evalúan 2 sitios para estadio en Indiana y podrían usar ambos

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Kevin Warren, presidente de los Bears de Chicago, se marcha tras una conferencia de prensa, el jueves 13 de agosto de 2026 en Lake Forest, Illinois (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

El equipo anunció en junio que avanzaba con un proyecto de desarrollo de estadio en Hammond, Indiana. Han completado su revisión de lo que denominan el sitio Lost Marsh, y están realizando su debida diligencia sobre el sitio Wolf Lake Terminal. Podrían combinar de algún modo ambas opciones.

“Aunque hemos tenido reuniones ocasionales con el estado de Illinois, nuestro único enfoque en este momento es trabajar en un estadio de clase mundial y un desarrollo de uso mixto en Hammond, Indiana”, explicó el jueves el presidente del equipo, Kevin Warren.

Los Bears también habían considerado Arlington Heights, unos 50 kilómetros al noroeste de Chicago— como una posible ubicación para un estadio techado. Terminen donde terminen, un cambio de nombre no está sobre la mesa.

El presidente del consejo, George McCaskey, señaló: “Seremos los Bears de Chicago, ya sea que estemos en Arlington o ya sea que estemos en Hammond”.

Los Bears, una franquicia fundadora de la NFL, han jugado en Illinois desde la creación del equipo en 1920 como los Decatur Staleys. Se mudaron a Chicago en 1921 y tuvieron como casa el Wrigley Field antes de comenzar a jugar en el Soldier Field en septiembre de 1971.

El contrato de arrendamiento de los Bears se extiende hasta 2033, pero pueden pagar una tarifa para rescindirlo antes de tiempo. El Soldier Field está a unos 64 kilómetros al sur de Halas Hall —la sede del equipo en Lake Forest— y Hammond está a unos 32 kilómetros al sur del estadio del equipo junto al lago.

McCaskey reconoció la “ansiedad” que provoca entre los aficionados del equipo una mudanza al noroeste de Indiana. “Pero cuando he manejado por esa ruta, aparte de un letrero que me lo indica, no sabría que acabo de cruzar la frontera estatal”, comentó. “Y como dijo Kevin, una vez que la gente vea el edificio, una vez que entre, una vez que entienda que nuestra máxima prioridad desde el primer día fue una experiencia de estadio de clase mundial, creemos que haremos ese ajuste. Creemos que los aficionados de los Bears están listos para eso”. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP