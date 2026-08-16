Bayern aún no informa sobre el estado de Jamal Musiala tras desplomarse en amistoso

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Jamal Musiala (al centro), del Munich, abandona el campo debido a una lesión durante un partido de fútbol de pretemporada entre el FC Bayern Munich y el RB Leipzig en Múnich, Alemania, el sábado 15 de agosto de 2026. (Karl-Josef Hildenbrand/dpa vía AP) AP

Musiala, de 23 años, cayó al césped poco antes del final del encuentro, lo que alarmó a sus compañeros antes de que el personal médico corriera a asistirlo. Atendieron al jugador antes de que uno de ellos aliviara la tensión levantando el pulgar.

Musiala pudo abandonar el campo sin ayuda y bajar por su cuenta las escaleras hacia el túnel de vestuarios, aunque todavía parecía aturdido, informó la agencia de noticias DPA.

“Lo principal es que está bien”, dijo un miembro de la junta directiva del Bayern responsable del área deportiva varias horas después pero no se dieron más detalles sobre el estado del jugador ni sobre qué provocó su desplome.

Las altas temperaturas pudieron haber influido: en ese momento había más de 30 grados Celsius (86 Fahrenheit) en Múnich.

The Associated Press ha pedido al Bayern una actualización sobre el estado de Musiala.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP