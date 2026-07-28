¿Bastará el tono duro? El presidente de la Fed enfrenta presión para frenar la inflación

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, comparece ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado para presentar el informe semestral de política monetaria ante el Congreso, en el Capitolio, el miércoles 15 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Jose Luis Magana) AP

La guerra con Irán se ha reavivado, lo que ha empujado al alza los precios del petróleo y el gas, una tendencia que empeorará la inflación en los próximos meses. La creciente inversión en la expansión de la inteligencia artificial eleva el costo de las computadoras portátiles, los teléfonos inteligentes y la electricidad. Y podrían avecinarse aumentos de precios derivados de los aranceles después de que el presidente Donald Trump impusiera nuevos gravámenes a decenas de socios comerciales de Estados Unidos.

Todas esas tendencias podrían producir aumentos temporales de precios, y no un estallido sostenido de inflación similar al repunte de 2021-2022. Sin embargo, la inflación, según la medida preferida de la Fed, ha superado su objetivo del 2% durante más de cinco años, lo que le hace difícil ignorar los picos de precios, por breves que sean. La inflación subyacente, que excluye las volátiles categorías de energía y alimentos, ha aumentado desde diciembre pasado y se ha mantenido en torno al 3% o más desde 2023. Sin avances perceptibles a la vista, algunos funcionarios de la Fed han señalado que será necesario aumentar las tasas.

“Lamentablemente, la inflación no parece encaminarse de manera sostenible de regreso hasta el 2%”, manifestó recientemente Lorie Logan, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas. “Unas tasas de interés modestamente más altas equilibrarían mejor las perspectivas”. Logan es miembro con derecho a voto del comité de la Fed que fija las tasas.

Desde que asumió como presidente en mayo, Warsh ha enfatizado que la Fed llevará la inflación de vuelta al 2% sin especificar cómo. En su primera conferencia de prensa como presidente el mes pasado, dejó claro que no ofrecería el tipo de señales sobre los próximos pasos de la Fed que dieron sus predecesores, en particular Jerome Powell.

Pero a principios de este mes, en una comparecencia ante el Congreso, Warsh afirmó que la Fed no tiene “ninguna tolerancia” a una inflación más alta. Y en el primer comunicado sobre tasas emitido bajo su supervisión, el banco central prometió que “garantizará la estabilidad de precios”.

Esos comentarios, junto con la reanudación de la guerra con Irán y el nuevo ascenso de los precios del petróleo y el gas, ya han elevado los costos de endeudamiento. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años —que influye con fuerza en las tasas hipotecarias— superó brevemente el 4,7% el jueves pasado, su nivel más alto en unos 18 meses.

Pero la retórica dura de Warsh eleva las expectativas de que la respaldará con acciones, según funcionarios actuales y anteriores de la Fed.

James Bullard, expresidente de la Fed de St. Louis, dijo que la retórica de Warsh “ha sido muy efectiva” para establecer la credibilidad del organismo, “pero los mercados van a preguntar: ‘Bueno, ¿qué has hecho por mí últimamente?’ Y van a exigir acción”.

Al mismo tiempo, hay más funcionarios de la Fed que parecen estar perdiendo la paciencia con la persistencia de la inflación.

“Mirar fijamente a la inflación con severidad hasta que se derrita ante nuestra mirada marchita no es una opción”, dijo Christopher Waller, un influyente miembro de la junta de gobierno de la Fed, en un discurso del 13 de julio. Si la inflación subyacente sigue subiendo, el comité de la Fed que fija las tasas “tendrá que considerar” subirlas “en el corto plazo”, afirmó.

Beth Hammack, presidenta de la Fed de Cleveland, escribió a principios de este mes en una publicación en LinkedIn que es la primera vez que escucha a líderes empresariales pidiendo tasas más altas, algo inusual porque normalmente respaldan un endeudamiento más barato. También escucha a consumidores “que no llegan a fin de mes con una creciente sensación de desesperanza”, escribió.

Señales de que la inflación podría estar mejorando

Aun así, existe una enorme incertidumbre sobre lo que la Fed debería hacer en los próximos meses, dijeron economistas. El informe de inflación más reciente mostró que la inflación subyacente se enfrió de manera notable en junio, y la inflación general cayó con fuerza a medida que los precios de la gasolina bajaron casi un 10%, una señal de lo que podría ocurrir si el conflicto con Irán se resuelve de forma permanente.

El costo de los alquileres de apartamentos, que se disparó durante la pandemia, crece mucho más lentamente que hace unos años.

John Williams, presidente de la Fed de Nueva York y vicepresidente del comité de la Fed que fija las tasas, dijo este mes que “hay razones alentadoras para esperar que la inflación haya alcanzado su punto máximo y debería bajar gradualmente en los próximos trimestres”. Mencionó la caída de los precios de la gasolina, antes de que se reanudara la guerra con Irán, y sostuvo que el impacto de los aranceles sobre la inflación en gran medida ya siguió su curso. Incluso con nuevos aranceles vigentes, es probable que tengan el mismo efecto limitado que los que reemplazaron.

Sin embargo, la reanudación de los combates en Oriente Medio ha empujado los precios de la gasolina por encima de un promedio nacional de 4 dólares por galón, desde apenas por debajo de 3,80 dólares alrededor del feriado del 4 de julio. El aumento probablemente elevará la inflación general, justo antes de que la Fed vuelva a reunirse en septiembre. Y, para complicar aún más el desafío, el aumento en las tasas de interés puede frenar la demanda y reducir la inflación, pero no puede hacer mucho para restablecer los suministros de petróleo y gas interrumpidos por la guerra.

“La Fed ve una inflación muy por encima del objetivo, pero en su mayoría por razones sobre las que no tiene ninguna influencia”, señaló Vincent Reinhart, economista jefe de Dreyfus-Mellon y execonomista principal de la Fed.

Warsh dice que la Fed evitará que la inflación se “extienda”

Este mes, en su testimonio ante el Congreso, Warsh sugirió que el trabajo de la Fed es evitar que aumentos específicos de precios de cosas como la gasolina o el equipo informático se “extiendan” a otras partes de la economía.

Tradicionalmente, la Fed haría eso subiendo las tasas si hubiera señales de que el aumento en los precios se propaga. Pero Warsh quizá confíe en que su retórica dura, que ha elevado algunos costos de endeudamiento, sea suficiente al final.

“Están esperando y pretenden decir lo que hay que decir sin tener que hacer lo que hay que hacer”, señaló Stephen Douglass, economista jefe de NISA Investment Advisors y exanalista de la Fed de Nueva York. “No espera que la Fed suba las tasas este año.

Otros economistas sostienen que la inflación no será derrotada sin una acción de la Fed.

“Nunca ha habido un momento en que la inflación se moderara gradualmente sin un impulso de la Fed”, afirmó Joseph Lavorgna, execonomista principal del Departamento del Tesoro y economista jefe de SMBC Americas. “En otras palabras, la inflación subyacente no va a desacelerarse mágicamente”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP