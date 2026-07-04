Basallo pega jonrón de 3 carreras y los Orioles vencen 8-5 a los Rojos

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Adley Rutschman, derecha, de los Orioles de Baltimore, es puesto out por el receptor de los Rojos de Cincinnati, Jose Trevino, izquierda, durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el sábado 4 de julio de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Carolyn Kaster) AP

Gunnar Henderson amplió a 10 juegos su racha de imparables con un sencillo en el primer lanzamiento del partido, Pete Alonso recibió una base por bolas y el dominicano Basallo pegó su 14to cuadrangular de la campaña.

Los Rojos se fueron arriba 4-3 con una segunda entrada de tres carreras. José Trevino bateó un doble que remolcó a Spencer Steer, TJ Friedl siguió con un triple para empatar el juego y el dominicano Elly De La Cruz puso al frente a los Rojos con un sencillo ante Brandon Young (7-2).

Pero los Orioles anotaron cinco veces frente a Greene en la cuarta. Adley Rutschman conectó su segundo doble del juego para impulsar dos carreras y anotó con el segundo hit de Alonso.

Greene (0-1), de regreso tras una cirugía en marzo para retirarle fragmentos de hueso del codo, trabajó 3 1/3 entradas y permitió ocho carreras —igualando su máximo de por vida— con siete imparables. Otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a siete.

Young, quien ganó cuatro de sus últimas cinco decisiones, permitió cuatro carreras con ocho hits y tres bases por bolas en cinco entradas. Ponchó a cinco.

Chase Burns y Sal Stewart fueron nombrados al equipo de estrellas de la Liga Nacional. Stewart se une a Frank Robinson, Johnny Bench, Chris Sabo y Scott Williamson como los únicos novatos de los Rojos en ser elegidos All-Stars.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP