Barracas Central derrota a River Plate por la mínima en el Monumental

Gonzalo Morales, a los 21 minutos, marcó el único gol de la noche. Fue la primera victoria del club de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, frente a los riverplatenses en partidos oficiales.

Este cotejo inicial de River marcó el debut de Nicolás Otamendi y Ángel Correa con este club.

Otamendi, integrante del plantel de Argentina que quedó subcampeón en la recién concluida Copa del Mundo, regresó al balompié de su país tras 16 años en el extranjero. El defensor fue el capitán de los millonarios.

En tanto, el colombiano Rafael Santos Borré volvió al club de la banda roja después de cinco temporadas. Ambos fueron titulares en el conjunto de Eduardo Coudet (suspendido y reemplazado esta vez por Ariel Broggi en el banco de suplentes).

“Ota” y Gonzalo Montiel recibieron un reconocimiento de River al haber sido parte de la selección nacional dirigida por Lionel Scaloni en el Mundial.

Barracas se fue al entretiempo en ventaja gracias a su orden. River se mostró impreciso en sus líneas y no logró llegar con claridad al arco visitante.

La visita consiguió el único gol del primer tiempo con una jugada de Rodrigo Insúa. El lateral llegó desde la izquierda, remató y el arquero Santiago Beltrán despejó hacia el medio. Allí llegó Morales para disparar y marcar el 1-0.

En la segunda parte, el equipo de Broggi no encontró el empate ante un rival que defendió la ventaja e hizo tiempo cada vez que pudo.

La ocasión más clara de los millonarios estuvo en los pies de Facundo Colidio, que disparó un tiro libre al travesaño a los 54.

Correa, campeón con Argentina en Qatar 2022, regresó a la liga de su país después de su partida de San Lorenzo en 2014. Proviene de Tigres de México y entró en lugar de Colidio a los 66.

“La responsabilidad siempre es toda nuestra. Tenemos que seguir trabajando”, dijo Otamendi en declaraciones a la TV. “Entiendo el enojo de la gente. Estamos en el mejor club de Argentina. Nos faltó paciencia. Generar ocasiones de gol”.

En tanto, Newell’s Old Boys derrotó por 1-0 a Talleres en el estadio Marcelo Bielsa. Matías Cóccaro, de penal a los 54 minutos, anotó el único gol del encuentro. El futbolista visitante Román Riquelme fue expulsado a los 85.

El encuentro marcó el debut de Jorge Sampaoli como entrenador de la T. Este fue su primer partido en la primera división del país.

Sampaoli cuenta con una extensa trayectoria internacional. Dirigió a los seleccionados de Argentina y Chile, y a clubes de Perú, Chile, Ecuador, España, Brasil y Francia.

Estudiantes de Río Cuarto, equipo que está en puestos de descenso, superó como local a Tigre por 1-0 con el gol de Sergio Ojeda.

Más tarde jugaban Lanús frente a San Lorenzo.

Por su parte, Boca Juniors visitará a Deportivo Riestra el domingo.

Belgrano, último campeón nacional, derrotó por 2-1 a Rosario Central el jueves en uno de los dos cotejos inaugurales del certamen. El otro fue la victoria de Argentinos Juniors ante Sarmiento por 3-2 en Junín.

Otros resultados: Defensa y Justicia 1, Aldosivi 1 (jueves); Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 1, Central Córdoba 0; Racing de Avellaneda 2, Gimnasia y Esgrima (La Plata) 1; Vélez Sarsfield 1, Instituto 0; Platense 2, Unión 2; Huracán 1, Banfield 0 (sábado).

Próximos partidos: Atlético Tucumán-Independiente Rivadavia, Estudiantes (La Plata)-Independiente de Avellaneda (domingo).

Posiciones principales: zona A: Gimnasia (M), Vélez, Newell’s 3 puntos.

Zona B: Argentinos Juniors, Belgrano, Racing, Barracas, Huracán, Estudiantes (RC) 3 puntos.

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FUENTE: AP