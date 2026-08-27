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Barcelona suspende homenaje a campeones del Mundial de España por acto de apoyo a símbolo catalán

BARCELONA (AP) — Los campeones del Mundial con España que juegan en el Barcelona no serán homenajeados por el club en su primer partido en casa de la temporada el jueves debido a un incidente relacionado con la bandera “estelada”, símbolo independentista de Cataluña.

Fermín López (izquierda) celebra tras anotar el quinto gol del Barcelona ante Elche en la Liga española, el domingo 23 de agosto de 2026, en Elche. (AP Foto/Alberto Saiz)
Fermín López (izquierda) celebra tras anotar el quinto gol del Barcelona ante Elche en la Liga española, el domingo 23 de agosto de 2026, en Elche. (AP Foto/Alberto Saiz) AP

En su lugar, se esperaba que en el estadio Camp Nou se realice un acto de apoyo a la estelada, con unas 10.000 banderas entregadas a los aficionados.

El Barça tiene ocho campeones del Mundial en su plantilla, la mayor cantidad de cualquier club, y había previsto rendirles tributo antes de su debut como local en La Liga española contra el Athletic Bilbao.

Otros clubes españoles, en colaboración con la federación española de fútbol, habían homenajeado a sus propios campeones mundiales en actos que incluyeron la exhibición del trofeo de la Copa del Mundo y la presencia del seleccionador nacional Luis de la Fuente.

El Barça indicó que no tenía intención de seguir adelante con el homenaje después de que la policía le quitara a uno de sus aficionados una bandera estelada antes del partido del equipo en Elche el fin de semana pasado. El joven aficionado se enfrentó a los agentes, quienes lo golpearon con porras antes de detenerlo.

El club catalán lamentó la confiscación de las banderas a sus aficionados y afirmó que la estelada "es un símbolo legal y su exhibición constituye una manifestación legítima de la libertad de expresión y no puede ser considerada, por sí misma, una incitación al odio o a la violencia.

El club sostuvo que consideraba que “el procedimiento de detención de uno de nuestros aficionados fue desproporcionado y careció de la necesaria congruencia y oportunidad en el uso de la fuerza”.

El incidente escaló rápidamente al ámbito político, y políticos locales expresaron sus opiniones.

Una organización catalana planeaba repartir 10.000 banderas esteladas fuera del Camp Nou antes del partido del jueves. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, destacó el pacífico acto “exaltación a la estelada”, que, según manifestó, representaba el derecho de los catalanes a la libertad de expresión.

Laporta señaló que no era “no se da el contexto ni el momento más apropiado” para ofrecer el homenaje a los jugadores de España e indicó que "el fútbol debe servir para unir y no para generar enfrentamientos que no convienen a nadie”.

Laporta afirmó que la federación española de fútbol comprendía la postura del club.

Los ocho jugadores del Barcelona que ayudaron a España a ganar su segundo trofeo de la Copa del Mundo el mes pasado son Joan García, Eric García, Pedri, Pau Cubarsí, Gavi, Rodri, Dani Olmo y Lamine Yamal.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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