americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Barcelona golea 7-0 al Real Madrid en el clásico femenino con récord de público en el Camp Nou

BARCELONA, España (AP) — Barcelona goleó a Real Madrid por 7-0 con cuatro goles de Claudia Pina en un clásico femenino que estableció un récord de asistencia de 40.533 espectadores en la Liga F.

La delantera del Barcelona, Claudia Pina, celebra tras anotar durante el partido de fútbol de la Liga de Campeones Femenina entre la Roma y el Barcelona en Roma, Italia, el 30 de septiembre de 2026. (Foto Alfredo Falcone/LaPresse vía AP)
La delantera del Barcelona, Claudia Pina, celebra tras anotar durante el partido de fútbol de la Liga de Campeones Femenina entre la Roma y el Barcelona en Roma, Italia, el 30 de septiembre de 2026. (Foto Alfredo Falcone/LaPresse vía AP) AP

Pina anotó todos sus goles antes del descanso en el estadio Camp Nou, y Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor y Sydney Schertenleib también se hicieron presentes en el marcador el domingo para el club catalán, que consiguió su mayor victoria de la historia sobre su rival.

Barcelona ha ganado 25 de los 26 partidos entre ambos clubes. El equipo femenino de Madrid comenzó a competir en 2020.

Pina se convirtió en la primera jugadora del Barcelona en marcar cuatro goles en un partido contra el Real Madrid.

El partido de liga femenina entre Atlético de Madrid y Barcelona en el estadio Metropolitano del Atlético en 2019 —antes de que la Liga F disputara su primera temporada— reunió a 60.739 aficionados.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

REGIMEN CUBANO DESAFIA A TRUMP: dice que su sistema político no está en negociación

REGIMEN CUBANO DESAFIA A TRUMP: dice que su sistema político "no está en negociación"

TRAGEDIA EN PINAR DEL RÍO: dos muertos y una niña hospitalizada tras violento choque en La Palma

TRAGEDIA EN PINAR DEL RÍO: dos muertos y una niña hospitalizada tras violento choque en La Palma

DETIENEN EN LA HABANA A PRESUNTO TRAFICANTE CONOCIDO COMO ARDILLA: ocupan 131 dosis de químico

DETIENEN EN LA HABANA A PRESUNTO TRAFICANTE CONOCIDO COMO "ARDILLA": ocupan 131 dosis de "químico"

YA TENEMOS EL CAMINO ABIERTO: Manuel Marrero promete avances en Cuba, pero admite que aún no se sienten

YA TENEMOS EL CAMINO ABIERTO: Manuel Marrero promete avances en Cuba, pero admite que aún no se sienten

DRONES EN GUANTÁNAMO: EEUU instala en Cuba su primera plataforma regional de guerra autónoma

DRONES EN GUANTÁNAMO: EEUU instala en Cuba su primera plataforma regional de guerra autónoma

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter