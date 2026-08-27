Barcelona ficha al arquero croata Dominik Livakovic procedente de Fenerbahce

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ARCHIVO - El arquero croata Dominik Livakovic durante el partido contra Turquía por las eliminatorias de la Eurocopa, el jueves 12 de octubre de 2023, en Osijek, Croacia. (AP Foto/Darko Bandic) AP

Los azulgranas informaron el jueves que Livakovic, de 31 años, firmó un contrato hasta 2030.

Se prevé que Livakovic desempeñe un papel de suplente en una plantilla que ya cuenta con Joan García, el titular habitual del equipo, y el veterano Wojciech Szczesny.

El Barça cedió a principios de este mes al portero alemán Marc-André ter Stegen al Ajax de Ámsterdam.

Los detalles financieros del traspaso de Livakovic no estuvieron disponibles de inmediato.

Livakovic comenzó en el NK Zagreb de la primera división croata antes de incorporarse al Dínamo Zagreb para la temporada 2016-17. Tras siete temporadas firmó con Fenerbahce, donde permaneció dos años antes de unirse al club español Girona en calidad de cedido.

Livakovic regresó este año al Dínamo Zagreb, también cedido, después de que el entrenador del Girona Míchel lo criticara por no priorizar al club. Míchel afirmó que el portero suplente se negó a jugar un partido y quería marcharse del club. Añadió que al guardameta solo le preocupaba el Mundial de 2026.

Livakovic ha sido un habitual en la selección de Croacia desde 2017, y ha disputado los últimos tres Mundiales y las dos últimas Eurocopas. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP