Bank of America llega a acuerdo por demandas de víctimas de Epstein

Foto entregada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, que muestra a Jeffrey Epstein, el 28 de marzo del 2017. (Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York via AP) AP

El acuerdo propuesto se dio a conocer en documentos presentados ante un tribunal federal de Manhattan el lunes, el mismo día en que estaba previsto a dar declaraciones el multimillonario financiero Leon Black. No se divulgaron los términos. El banco declinó hacer comentarios por medio de un portavoz.

Aunque no fue demandado, Black fue descrito recientemente como un “testigo clave” en el caso por Sigrid McCawley, abogada de víctimas de Epstein.

Durante una audiencia la semana pasada, un abogado de Black convenció al juez Jed S. Rakoff de posponer la declaración de Black por 10 días, con el argumento de que las partes estaban cerca de llegar a un acuerdo. El abogado, Michael Carlinsky, no ha respondido a una solicitud de comentarios.

En un comunicado, McCawley rindió homenaje a las “voces valientes e intrépidas” de las víctimas de Epstein, y señaló que su “camino hacia la justicia” ha sido largo y difícil, pero que el acuerdo con Bank of America “es un paso más en el camino hacia una justicia muy merecida”.

La demanda presentada en octubre acusó al banco de ignorar los 170 millones de dólares que Black pagó desde una cuenta de Bank of America a Epstein, supuestamente por “asesoría en planificación fiscal y patrimonial”.

Afirmó que el banco pasó por alto “numerosas señales de alerta” sobre manejos financieros indebidos y que “fue mucho más allá de lo que habría hecho un banco no cómplice y, en cambio, ayudó a Epstein a establecer la estructura financiera necesaria para operar su empresa de tráfico sexual”.

La demanda, presentada en nombre de una mujer identificada en documentos judiciales únicamente como Jane Doe y de “todas las demás en situación similar”, indicó que la mujer vivía en Rusia cuando conoció a Epstein en 2011 y que fue “coaccionada para llevar una vida similar a la de un culto”.

Señaló que Epstein le pagaba a través de una cuenta de Bank of America mientras él la controlaba “financiera, emocional y psicológicamente” desde 2011 hasta 2019, periodo en el que abusó sexualmente de ella en al menos 100 ocasiones, incluyendo violarla y obligarla a mantener relaciones sexuales con otras mujeres para su gratificación sexual.

La demanda alegó que Epstein pagaba su renta y le daba ingresos provenientes de un empleo falso a través de una cuenta de Bank of America, y que mantuvo su estatus migratorio “para amenazarla, hasta su escape final cuando Jeffrey Epstein murió”.

Epstein murió en una cárcel federal en agosto de 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Su muerte fue determinada como suicidio. Era conocido por sus vínculos con hombres ricos y poderosos, y la demanda sostuvo que él utilizaba esos vínculos para violar a mujeres.

La reciente divulgación por parte del Departamento de Justicia de millones de páginas de documentos sobre Epstein muestra que mantuvo contacto regular con empresarios, periodistas, científicos y políticos prominentes mucho después de su condena en 2008 en un tribunal estatal de Florida por cargos de delitos sexuales.

Una revisión de los documentos realizada por The Associated Press y otros medios de comunicación mostró que el nombre de Black apareció 8.200 veces, aunque esa cifra probablemente incluye algunos registros duplicados.

Black renunció en marzo de 2021 como director ejecutivo de Apollo Global Management, al afirmar que quería concentrarse en su familia, su salud y “muchos otros intereses”.

Un comité de la junta directiva de la empresa había emitido un informe dos meses antes en el que concluyó que Epstein había asesorado personalmente a Black en planificación patrimonial, asuntos fiscales, donaciones benéficas y la gestión de su “oficina familiar”, pero que no prestó servicios a Apollo ni invirtió en fondos de Apollo.

El informe también indicó que la revisión —que Black solicitó— no encontró “ninguna evidencia” de que él estuviera involucrado en las presuntas actividades delictivas de Epstein “de ninguna manera” ni “en ningún momento”.

En un comunicado el martes, el senador Ron Wyden, demócrata de Oregon e integrante del Comité de Finanzas del Senado, afirmó que la decisión del banco de llegar a un acuerdo fue un “paso hacia la justicia y una reivindicación de la investigación de mi equipo sobre cómo los principales bancos de Wall Street facilitaron los crímenes de Epstein”.

Sostuvo que el banco “deliberadamente se hizo la vista gorda” mientras Black pagaba a Epstein los 170 millones de dólares mediante “enormes transferencias bancarias”, a menudo en pagos de 10 millones o 20 millones de dólares.

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La corresponsal Martha Bellisle contribuyó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP