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Balogun es titular con EEUU ante Bélgica luego de llamada de Trump a FIFA, que levantó su sanción

SEATTLE (AP) — Folarin Balogun quedó incluido en la alineación titular de Estados Unidos para el partido de octavos de final de la Copa del Mundo contra Bélgica el lunes, después de que la FIFA levantó la suspensión que se le impuso por una tarjeta roja, una decisión que causó revuelo en todo el deporte.

Folarin Balogun, de la selección de Estados Unidos, llega al partido ante Bélgica en Seattle, el lunes 6 de julio de 2026 ((AP Foto/Maddy Grassy)
Folarin Balogun, de la selección de Estados Unidos, llega al partido ante Bélgica en Seattle, el lunes 6 de julio de 2026 ((AP Foto/Maddy Grassy) AP

Ello llevó a la UEFA a calificar la decisión de “sin precedentes, incomprensible e injustificable”.

El intento de Bélgica por lograr que la FIFA restableciera la suspensión fue rechazado por la comisión de apelaciones de la FIFA, que señaló que la federación belga carecía de legitimación.

Los aficionados belgas corearon “FIFA Mafia” durante su marcha previa al partido hacia el Lumen Field.

Infantino negó haber desempeñado papel alguno en la decisión de la comisión disciplinaria, que además multó a Balogun con 40.000 dólares, una sanción que puede ser pagada por la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

Con tres goles, Balogun lidera a Estados Unidos, que nunca ha ganado partidos consecutivos en rondas de eliminación directa en el Mundial. Bélgica eliminó a los estadounidenses en los octavos de final de 2014.

El ganador del duelo Estados Unidos-Bélgica se enfrenta a España el viernes en Inglewood, California, por un lugar en semifinales contra Francia o Marruecos. Estados Unidos llegó por última vez a los cuartos de final en 2002, cuando fue eliminado por Alemania.

Los estadounidenses avanzaron a las semifinales del primer Mundial en 1930.

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Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

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