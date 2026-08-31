Bajas probabilidades de sobrevivir para atrapados tras inundación en Nepal

Miembros de las fuerzas paramilitares de Nepal transportan el cuerpo de una víctima de una crecida repentina, para su inhumación en una fosa común en Chitwan, Nepal, el lunes 31 de agosto de 2026. (Foto AP/Dar Yasin) AP

Las inundaciones catastróficas a lo largo de la frontera entre Nepal y China han matado a cientos de personas y han dejado a miles más desaparecidas. Los rescatistas en Nepal laboraron incesantemente el lunes para liberar a cientos de trabajadores que se cree siguen atrapados en túneles de un sitio hidroeléctrico que quedaron sepultados en el lodo.

Los expertos señalan que las primeras 72 horas son críticas, ya que las probabilidades de supervivencia disminuyen sin acceso a agua potable.

Un aspecto importante es si los túneles contaban con protocolos de emergencia en caso de un corte de energía o un desastre natural, indicó la epidemióloga de desastres Jennifer Horney, de la Universidad de Delaware.

De ser así, los trabajadores habrían sido capacitados sobre la ubicación de las salidas. Pero la fuerza de la inundación podría significar que el lodo haya cubierto esas salidas, dificultando los planes de rescate, explicó Horney.

Para los cientos de atrapados, el acceso a agua potable es crucial, y no está claro si los túneles contaban con suministros de emergencia almacenados.

“Realmente no habría manera de resistir mucho más allá de los tres días sin agua segura y potable”, manifestó Horney.

El acceso a aire respirable es otra clave para sobrevivir. Al menos un experto señaló que algunos trabajadores podrían tener acceso a oxígeno, pero seis días después de las inundaciones crece la preocupación por la asfixia.

“Estos túneles son lo suficientemente grandes como para que pasen camiones”, afirmó Jakob Steiner, geocientífico de la Universidad de Graz, en Austria, radicado en Daca, Bangladesh. “Y, por lo que entendemos, se ha logrado llevar oxígeno a algunos de los que están atrapados adentro y ahora se trata de rescatarlos. Sin embargo, es una carrera contrarreloj, porque la gente necesita alimentos y agua”.

Más allá de eso, los efectos mentales de un aislamiento así también pueden pasar factura.

Otras consideraciones importantes incluyen “si hay indicios de lesiones graves” y si existe una forma segura de entregar agua y suministros esenciales conforme avanzan las operaciones de rescate, según Thomas Chandler, director del Centro Nacional para la Preparación ante Desastres de la Universidad de Columbia.

Chandler mencionó el derrumbe de un túnel en el Himalaya en 2023 causado por un deslizamiento de tierra, en el que 41 trabajadores indios fueron rescatados tras quedar atrapados durante 17 días. Se les proporcionó comida, agua y oxígeno a través de tuberías.

El clima dentro de los túneles también puede influir. Si hace calor y hay humedad, las personas podrían deshidratarse más rápido. Quienes sean rescatados pueden estar muy débiles, por lo que la atención de apoyo es importante tanto para los efectos físicos como para los mentales, de acuerdo con expertos en desastres.

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Los periodistas de The Associated Press Shristi Kafle en Katmandú y Huizhong Wu en Bangkok contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP