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Bajan levemente solicitudes de desempleo en EEUU; los despidos siguen relativamente escasos

WASHINGTON (AP) — La cantidad de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo bajó ligeramente la semana pasada, mientras los despidos se mantienen en niveles históricamente bajos.

Un negocio busca personal en Downers Grove, Illinois, el 24 de junio del 2021. (AP foto/Nam Y. Huh)
Un negocio busca personal en Downers Grove, Illinois, el 24 de junio del 2021. (AP foto/Nam Y. Huh) AP

Las solicitudes de ayuda por desempleo en la semana que terminó el 4 de julio disminuyeron en 2.000, hasta 215.000, informó el Departamento de Trabajo el jueves. Analistas consultados por la firma de datos FactSet pronosticaron 220.000 nuevas solicitudes.

Las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo se consideran un indicador indirecto de los despidos y son una señal casi en tiempo real de la salud del mercado laboral de Estados Unidos.

En su informe más completo de empleo de junio, publicado la semana pasada, el gobierno informó que los empleadores redujeron el ritmo de contratación en junio y añadieron apenas 57.000 puestos de trabajo. Eso es menos de la mitad del total del mes anterior y una señal de que las empresas siguen siendo cautelosas. La tasa de desempleo bajó a 4,2% desde 4,3% en mayo, aunque esa disminución se debe en gran medida a que muchas personas sin trabajo dejaron de buscar empleo y ya no fueron contabilizadas como desempleadas.

La tibia contratación de junio llega después de un repunte relativo en las ganancias de empleo durante los tres meses previos, lo que contrarrestó las preocupaciones de que la guerra en Irán pudiera afectar a un mercado laboral ya tambaleante.

Las solicitudes semanales de ayuda por desempleo se han estabilizado en un rango mayormente entre 200.000 y 250.000 desde que la economía salió de la recesión provocada por la pandemia. Sin embargo, la contratación empezó a desacelerarse hace unos dos años y se moderó aún más en 2025 debido a los aranceles del presidente Donald Trump, su depuración de la fuerza laboral federal y los efectos persistentes de las altas tasas de interés destinadas a controlar la inflación.

Entre las empresas que han recortado su plantilla recientemente están Verizon, UPS, Amazon, Disney, Starbucks y Walmart.

A principios de esta semana, Microsoft señaló que recortaría 4.800 empleos, alrededor de 2,1% de su fuerza laboral global, incluido un gran número de trabajadores en su negocio de videojuegos Xbox.

Los datos de despidos del jueves mostraron que el promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes de desempleo, que suaviza parte de las oscilaciones de una semana a otra, cayó en 3.750, hasta 218.750.

El número total de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo en la semana anterior, que terminó el 27 de junio, aumentó en 8.000, hasta 1,81 millones, una cifra también históricamente saludable.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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