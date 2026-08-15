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Azulejos ponen al seis veces All-Star Vladimir Guerrero Jr. en lista de lesionados por conmoción

TORONTO (AP) — Los Azulejos de Toronto colocaron al seis veces All-Star Vladimir Guerrero Jr. en la lista de lesionados de siete días el sábado debido a síntomas de conmoción cerebral y subieron al jardinero Daz Cameron desde Triple-A Buffalo.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto se queja al cruzar el plato tras anotar en un error del primera base de los Yankees de Nueva York Luis Garcia Jr. el viernes 14 de agosto del 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP)
El dominicano Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto se queja al cruzar el plato tras anotar en un error del primera base de los Yankees de Nueva York Luis Garcia Jr. el viernes 14 de agosto del 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) AP

Para hacerle espacio en el roster de 40 jugadores, el derecho cubano Lazaro Estrada fue designado para asignación.

También el sábado, Toronto llamó desde Buffalo al zurdo Ricky Tiedemann y envió al derecho Chase Lee a la Triple-A.

Guerrero salió de la victoria del viernes por 3-1 sobre los Yankees tras una colisión con el campocorto novato de Nueva York George Lombard Jr. en una jugada caótica en tercera base en la sexta entrada.

Lombard intentaba saltar por encima del dominicano, que se deslizaba hacia tercera base, cuando su rodilla y su muslo golpearon la cabeza de Guerrero.

El casco de Guerrero salió despedido. Se levantó y corrió al plato para anotar la carrera del empate, pero se le vio aturdido después de pisar el home. Charles McAdoo reemplazó a Guerrero en la primera base en la séptima.

Tras el juego del viernes, el mánager John Schneider comentó que Guerrero tenía “un poco de dolor de cabeza”. Schneider indicó que Guerrero seguía con dolor de cabeza el sábado.

Guerrero batea para .263 con siete jonrones y 46 carreras impulsadas.

Tiedemann tiene marca de 0-1 con efectividad de 6,43 en siete juegos, dos como abridor, en tres niveles de ligas menores esta temporada.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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