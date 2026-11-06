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Ayo Dosunmu anota 26 puntos y Timberwolves vencen a Pelicans y siguen invictos en la Copa NBA

NUEVA ORLEANS (AP) — Ayo Dosunmu anotó 26 puntos en la victoria de los Timberwolves por 115-109 sobre los Pelicans el viernes por la noche en Nueva Orleans.

Ayo Dosunmu (13), de los Timberwolves de Minnesota, reacciona a un costado de Dejounte Murray, de los Pelicans de Nueva Orleans, durante la segunda parte del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 6 de noviembre de 2026, en Nueva Orleans. (AP Foto/Matthew Hinton)
Ayo Dosunmu (13), de los Timberwolves de Minnesota, reacciona a un costado de Dejounte Murray, de los Pelicans de Nueva Orleans, durante la segunda parte del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 6 de noviembre de 2026, en Nueva Orleans. (AP Foto/Matthew Hinton) AP

Con el triunfo, los Timberwolves (7-3) se mantuvieron invictos en la Copa NBA y mejoraron a 2-0. Nueva Orleans (4-5), que vio cortada una racha de cuatro victorias con la derrota, cayó a 0-1 en torneo.

El triple de Dejounte Murray le dio a Nueva Orleans una ventaja de 89-87 con 7:55 por jugar en el partido, pero LaMelo Ball respondió con cinco puntos consecutivos, lo que encendió una racha de 10-2 de los Timberwolves para darles una ventaja de 97-91. Minnesota conservaría la delantera durante el resto del encuentro.

Ball terminó el partido con 22 unidades y ocho asistencias. Jaden McDaniels sumó 23 tantos en la victoria de los Timberwolves.

Jeremiah Fears encabezó a los Pelicans con 24 puntos y Saddiq Bey aportó 17. Zion Williamson, que llegó a la noche promediando 21,5 unidades por partido, registró 13 —su cifra más baja de la temporada— para Nueva Orleans.

Minnesota encestó cinco triples en el primer cuarto, incluido un par de Dosunmu, para tomar una ventaja temprana de 13-5 al inicio del periodo. Nueva Orleans respondió con una terna de triples de Karlo Matkovic durante una racha de 17-4, y tomó la delantera 24-22 con una canasta de Fears.

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