Ayase Ueda anota 2 goles y Japón vapulea 4-0 a Túnez en el partido 1.000 del Mundial

Daichi Kamada (15), de Jaón, celebra luego de marcar ante Túnez en el encuentro 1.000 del Mundial, realizado el sábado 20 de junio de 2026, en Monterrey, México (AP Photo/Matías Delacroix) AP

Los cuatro goles de Japón representaron la mayor cantidad que los Samurais Azules han marcado jamás en un partido de la Copa del Mundo. Así, el equipo desmanteló con comodidad a una selección tunecina que se convirtió en la primera en despedir a su entrenador después del partido inaugural.

Ayase Ueda anotó dos veces, junto con Daichi Kamada y Junya Itō, para dejar a Japón igualado con Países Bajos con cuatro puntos. Los neerlandeses lideran actualmente el Grupo F debido a que han marcado un gol más que Japón en sus dos partidos.

La derrota de Túnez lo eliminó matemáticamente del torneo. Japón tiene asegurado, como mínimo, el tercer puesto del grupo, lo que podría ser suficiente para avanzar a las rondas eliminatorias.

Túnez nombró al dos veces campeón de la Copa Africana de Naciones Hervé Renard en un intento por rescatar a las Águilas de Cartago tras su humillante derrota por 5-1 ante Suecia , pero el país norteafricano no pudo contener el veloz ataque de Japón ni generar ocasiones claras.

Kamada abrió el marcador a los cuatro minutos, el gol más rápido en la historia de Japón en la Copa del Mundo. El mediocampista del Crystal Palace estaba perfectamente ubicado para aprovechar el centro de Keito Nakamura y apenas tuvo que moverse para empujar el balón y marcar su segundo gol del torneo.

A los 31, Ayase Ueda recibió el balón en el mediocampo y condujo hacia el área de Túnez. Cuando Ueda optó por no pasar a algunos compañeros que se desmarcaban, cualquier posibilidad de gol parecía perdida —pero el jugador de 27 años efectuó un disparo cruzado desde fuera del área que se coló junto a la base del poste izquierdo para poner el 2-0.

El delantero del Feyenoord tuvo una impresionante temporada a nivel de club, al marcar 24 goles en la Eredivisie para ganar el premio al máximo goleador de la liga.

A los 69, Junya Itō facturó el tercer gol de Japón después de que un toque sutil de Ueda dejó a Itō mano a mano con el arquero tunecino Aymen Dahmen, definición que resolvió con calma.

El soberbio cabezazo bombeado de Ueda a los 83, su segundo de la noche, coronó una gran velada para los japoneses.

Japón, que no ha perdido ante un rival europeo en 90 minutos desde 2019, jugará contra Suecia en Dallas el jueves. Túnez se enfrentará a Países Bajos en Kansas City a la misma hora.

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Ethan Wilcox es estudiante del Carmical Sports Media Institute de la Universidad de Georgia.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP