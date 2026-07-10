Avioneta se estrella en Bahamas y deja varios muertos; autoridades reportan un sobreviviente

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El incidente ocurrió en North Andros, al oeste de Nassau, la capital del archipiélago.

El primer ministro Philip Brave Davis indicó que la policía le notificó que había varios muertos y un sobreviviente. No había más detalles de momento.

Davis escribió en la red social X que él y su esposa están “rezando por las familias que ahora enfrentan un dolor insoportable. También estamos rezando por el sobreviviente, cuya recuperación y atención seguirán presentes en nuestros pensamientos”.

El Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Aviación señaló en un comunicado que la suspensión del certificado de operador aéreo de Flamingo Air es sólo una medida preventiva mientras las autoridades investigan la causa del accidente. La dependencia explicó que la suspensión es consecuencia de dos incidentes de seguridad ocurridos el viernes. No ofreció más detalles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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