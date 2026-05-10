americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Avión de Turkish Airlines se incendia al aterrizar en aeropuerto de Nepal; todos a salvo

KATMANDÚ, Nepal (AP) — Un avión de Turkish Airlines se incendió el lunes durante su aterrizaje en el principal aeropuerto de Nepal, sin que haya reportes de personas heridas, pero obligando a las autoridades a suspender las operaciones.

El vuelo procedente de Estambul con 277 personas a bordo aterrizó en el Aeropuerto Internacional Tribhuvan de Katmandú mientras salían llamas y humo del tren de aterrizaje derecho. El personal de emergencia se desplegó a la pista y controló el incendio. Los pasajeros fueron evacuados de forma segura, informaron funcionarios del aeropuerto.

El aeropuerto fue cerrado el lunes por la mañana.

Varios aviones con destino a Katmandú quedaron en espera mientras las autoridades investigaban el incidente e intentaban despejar la única pista del aeropuerto.

Nepal es escenario de accidentes aéreos relativamente frecuentes debido a su terreno montañoso y a los cambios de clima que dificultan las condiciones de vuelo.

En 2015, un avión de Turkish Airlines se despistó en el aeropuerto de Katmandú en medio de una densa neblina, lo que obligó a cerrar el aeropuerto por varios días.

No se reportaron heridos, y el avión fue remolcado posteriormente del aeropuerto y convertido en un museo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El propietario de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, observa a su equipo jugar contra los Cardenales de San Luis en San Luis, el 6 de octubre de 1982. (AP Photo/Rusty Kennedy, File)

Muere a los 87 años Ted Turner, fundador de CNN y pionero audaz de la televisión

Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

Destacados del día

EEUU intensifica vuelos espía frente a Cuba en medio de la escalada de tensión con Trump

EEUU intensifica vuelos espía frente a Cuba en medio de la escalada de tensión con Trump

El MV Hondius, un crucero afectado por un brote de hantavirus, se ve fondeado tras llegar al puerto de Granadilla, en Tenerife, Islas Canarias, España, el domingo 10 de mayo de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Crucero afectado por hantavirus llega a Tenerife, en el archipiélago español de Islas Canarias

EEUU mantiene todas las opciones sobre Cuba, pero descarta una acción militar inmediata

EEUU mantiene "todas las opciones" sobre Cuba, pero descarta una acción militar inmediata

Marco Rubio asegura que Cuba rechazó 100 millones de dólares en ayuda humanitaria de EEUU

Marco Rubio asegura que Cuba rechazó 100 millones de dólares en ayuda humanitaria de EEUU

Una tienda solicita personal en Arlington Heights, Illinois, el 2 de abril del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Resumen económico de EEUU: Empleo y buenos reportes financieros de empresas encabezan las noticias

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter