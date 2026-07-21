Ávila y Loftin llevan a Reales a victoria 3-2 ante Gigantes

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El venezolano Luinder Ávila, de los Reales de Kansas City, lanza en el duelo del martes 21 de julio de 2026 ante los Gigantes de San Francisco (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Avila (5-3) permitió cinco hits y dos carreras en 6 1/3 entradas. Fue la salida más larga en 10 aperturas de por vida para el derecho venezolano de 24 años.

Matt Strahm, John Schreiber y Alex Lange lanzaron entradas de relevo sin permitir hits. Lange ponchó a dos en la novena y consiguió su noveno salvamento.

El abridor de los Gigantes, Tyler Mahle (2-9), recetó cuatro ponches y permitió cinco hits y tres carreras limpias en cinco entradas.

Carter Jensen abrió la pizarra con un jonrón solitario en la parte baja de la tercera entrada. Fue el 14º jonrón de Jensen en la temporada y el quinto juego consecutivo en el que los Reales han conectado cuadrangular.

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FUENTE: AP