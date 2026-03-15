americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Autumn Durald Arkapaw se convierte en la 1ra mujer en ganar un Oscar de cinematografía

LOS ANGELES (AP) — Autumn Durald Arkapaw se convirtió en la primera mujer en ganar el Oscar a la mejor cinematografía el domingo. La estadounidense, de 46 años, fue reconocida por su trabajo en “Sinners” ("Pecadores"), de Ryan Coogler.

Autumn Durald Arkapaw recibe el premio a la mejor cinematografía por Sinners durante la ceremonia de los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)
Autumn Durald Arkapaw recibe el premio a la mejor cinematografía por "Sinners" durante la ceremonia de los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP

La profesión ha avanzado mucho desde que Arkapaw, cuyos créditos variados incluyen “Black Panther: Wakanda Forever” (“Black Panther: Wakanda por siempre"), “The Last Showgirl” ("La última gran actuación") y un video musical de Rihanna, empezó a explorar la dirección de fotografía como camino profesional.

No fue hace tanto que ella contó que le costaba encontrar a muchas mujeres en el campo, aparte de Ellen Kuras de “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” ("Eterno resplandor de una mente sin recuerdos"). Aunque hoy trabajan más que hace 20 años, incluso las nominaciones al Oscar han sido escasas y esporádicas. Antes que ella, solo tres mujeres habían sido nominadas: Rachel Morrison (quien trabajó con Coogler en “Fruitvale Station” y “Black Panther”) fue la primera por “Mudbound” ("Mudbound: El color de la guerra") en 2018, seguida por Ari Wegner por “The Power of the Dog” ("El poder del perro") y Mandy Walker por “Elvis”. Arkapaw fue la primera mujer de color en ser nominada.

“Sinners” es un proyecto que ya era histórico para las mujeres en dirección de fotografía. Antes de él, ninguna mujer había filmado una película en película IMAX.

“Escuché una frase que decía que necesitas verte para poder ser”, le dijo a The Associated Press el año pasado. “Creo que, para nosotras las mujeres en los negocios, cuantas más mujeres puedan filmar en gran formato, más inspirará a las chicas jóvenes que quizá no creen que puedan llegar ahí”.

Originaria del norte de California, estudió historia del arte en la Universidad Loyola Marymount antes de cursar un posgrado en el American Film Institute, donde aprovechó su formación en fotografía para dedicarse a la cinematografía.

Arkapaw había filmado “Black Panther: Wakanda Forever” en IMAX digital, pero la película presentó su propio conjunto de desafíos. Las cámaras son grandes y ruidosas y tienen fama de ser limitantes. Antes de empezar, consultó al director de fotografía de “Oppenheimer”, Hoyte van Hoytema, quien le dijo que no se preocupara por el tamaño o el peso del equipo y que filmara la película como lo haría con cualquier otro tipo de cámara.

“Escuchar eso de entrada fue inspirador y alentador, y seguimos ese consejo y simplemente contamos nuestra historia”, manifestó Arkapaw. “Fue muy liberador”.

Al final, decidieron emplear una combinación de película IMAX y Ultra Panavision 70, un formato aún más raro que Quentin Tarantino resucitó para “The Hateful Eight” ("Los 8 más odiados").

Una de las escenas favoritas de Arkapaw en “Sinners” fue una que, al principio, ni siquiera iban a hacer en película IMAX porque tenía mucho diálogo y las cámaras son notoriamente ruidosas. Pero si su trabajo en “Wakanda” le enseñó algo sobre Coogler, es que él siempre busca empujar los límites.

La escena es la presentación de Remmick, el vampiro irlandés de Jack O’Connell, y de los choctaw que intentan darle caza, la cual filmaron como un wéstern mientras el sol se pone a lo lejos.

“Tuvimos mucho trabajo hermoso con grúa en esa escena y algunas cosas íntimas. A Ryan le encantan los pasillos, así que hay una toma con Steadicam en el interior. Es muy inquietante”, comentó. “Ahora no puedo imaginar esa escena en ningún otro formato”.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Destacados del día

Cuba comienza a militarizar varias provincias tras ataque a sede del PCC en Morón

Cuba comienza a militarizar varias provincias tras ataque a sede del PCC en Morón

Plan de Trump para Cuba: presión económica buscaría convertir la isla en un protectorado financiero de EE.UU.

Plan de Trump para Cuba: presión económica buscaría convertir la isla en un protectorado financiero de EE.UU.

Régimen cubano monta acto político en Morón tras protestas por apagones y daños en sede del PCC

Régimen cubano monta acto político en Morón tras protestas por apagones y daños en sede del PCC

Díaz-Canel advierte tras protestas en Morón: No habrá impunidad para vandalismo y violencia

Díaz-Canel advierte tras protestas en Morón: "No habrá impunidad para vandalismo y violencia"

Cubano enfrenta al presentador de CON FILO Michel Torres en La Habana y lo llama comunista descarado

Cubano enfrenta al presentador de CON FILO Michel Torres en La Habana y lo llama "comunista descarado"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter