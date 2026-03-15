Autumn Durald Arkapaw se convierte en la 1ra mujer en ganar un Oscar de cinematografía

Autumn Durald Arkapaw recibe el premio a la mejor cinematografía por "Sinners" durante la ceremonia de los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP

La profesión ha avanzado mucho desde que Arkapaw, cuyos créditos variados incluyen “Black Panther: Wakanda Forever” (“Black Panther: Wakanda por siempre"), “The Last Showgirl” ("La última gran actuación") y un video musical de Rihanna, empezó a explorar la dirección de fotografía como camino profesional.

No fue hace tanto que ella contó que le costaba encontrar a muchas mujeres en el campo, aparte de Ellen Kuras de “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” ("Eterno resplandor de una mente sin recuerdos"). Aunque hoy trabajan más que hace 20 años, incluso las nominaciones al Oscar han sido escasas y esporádicas. Antes que ella, solo tres mujeres habían sido nominadas: Rachel Morrison (quien trabajó con Coogler en “Fruitvale Station” y “Black Panther”) fue la primera por “Mudbound” ("Mudbound: El color de la guerra") en 2018, seguida por Ari Wegner por “The Power of the Dog” ("El poder del perro") y Mandy Walker por “Elvis”. Arkapaw fue la primera mujer de color en ser nominada.

“Sinners” es un proyecto que ya era histórico para las mujeres en dirección de fotografía. Antes de él, ninguna mujer había filmado una película en película IMAX.

“Escuché una frase que decía que necesitas verte para poder ser”, le dijo a The Associated Press el año pasado. “Creo que, para nosotras las mujeres en los negocios, cuantas más mujeres puedan filmar en gran formato, más inspirará a las chicas jóvenes que quizá no creen que puedan llegar ahí”.

Originaria del norte de California, estudió historia del arte en la Universidad Loyola Marymount antes de cursar un posgrado en el American Film Institute, donde aprovechó su formación en fotografía para dedicarse a la cinematografía.

Arkapaw había filmado “Black Panther: Wakanda Forever” en IMAX digital, pero la película presentó su propio conjunto de desafíos. Las cámaras son grandes y ruidosas y tienen fama de ser limitantes. Antes de empezar, consultó al director de fotografía de “Oppenheimer”, Hoyte van Hoytema, quien le dijo que no se preocupara por el tamaño o el peso del equipo y que filmara la película como lo haría con cualquier otro tipo de cámara.

“Escuchar eso de entrada fue inspirador y alentador, y seguimos ese consejo y simplemente contamos nuestra historia”, manifestó Arkapaw. “Fue muy liberador”.

Al final, decidieron emplear una combinación de película IMAX y Ultra Panavision 70, un formato aún más raro que Quentin Tarantino resucitó para “The Hateful Eight” ("Los 8 más odiados").

Una de las escenas favoritas de Arkapaw en “Sinners” fue una que, al principio, ni siquiera iban a hacer en película IMAX porque tenía mucho diálogo y las cámaras son notoriamente ruidosas. Pero si su trabajo en “Wakanda” le enseñó algo sobre Coogler, es que él siempre busca empujar los límites.

La escena es la presentación de Remmick, el vampiro irlandés de Jack O’Connell, y de los choctaw que intentan darle caza, la cual filmaron como un wéstern mientras el sol se pone a lo lejos.

“Tuvimos mucho trabajo hermoso con grúa en esa escena y algunas cosas íntimas. A Ryan le encantan los pasillos, así que hay una toma con Steadicam en el interior. Es muy inquietante”, comentó. “Ahora no puedo imaginar esa escena en ningún otro formato”.

FUENTE: AP