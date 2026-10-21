Autoridades de salud de África convocan una cumbre por crisis de ébola tras primer caso en Nigeria

Un trabajador de salud habla con un colega en el centro de tratamiento de ébola en Beni, Kivu del Norte, en República Democrática del Congo, el lunes 19 de octubre de 2026. (AP Foto/Sebastien Kitsa Musayi) AP

El doctor Jean Kaseya, director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, señaló que la reunión del 28 de octubre “fortalecerá nuestra respuesta colectiva”.

Nigeria informó de su primer caso el martes, vinculado a un viajero procedente de Uganda que llegó al país a principios de este mes.

Uganda, que se declaró libre de ébola en julio tras registrar 20 casos, ha negado las afirmaciones de que el primer caso de Nigeria se originara allí. Las autoridades nigerianas indicaron que estaban rastreando a 44 contactos.

Nigeria y Kenia, que ha registrado nueve casos, son los países más recientes en reportar casos vinculados a viajeros que pasaron por Uganda.

El brote más reciente se detectó por primera vez en República Democrática del Congo en mayo, después de propagarse sin ser detectado durante meses, según la Organización Mundial de la Salud. Desde entonces ha infectado a más de 9.500 personas y ha matado a casi la mitad, lo que lo convierte en el brote de ébola de propagación más rápida de la historia.

“El ébola está afectando ahora a tres regiones de África. La situación exige una acción urgente y liderazgo político al más alto nivel”, escribió Kaseya en una publicación en X.

La OMS señaló el miércoles que había aconsejado “a todos los países de la región mantener un alto nivel de preparación mientras el brote en la República Democrática del Congo continúa evolucionando”.

En regiones congoleñas como Kivu del Norte, las autoridades sanitarias afirman que la enfermedad está fuera de control y que la mayoría de las muertes registradas ocurren en la comunidad, mientras el rastreo de contactos tiene dificultades para seguir el ritmo de la propagación del virus.

El brote involucra el raro virus Bundibugyo, para el cual no hay una vacuna ni un tratamiento aprobados. Francia también ha registrado un caso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP