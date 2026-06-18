Autoridades de NY buscan acabar con carruajes de caballos tras muerte de adolescente

La policía investiga la escena después de que un caballo que tiraba de un carruaje se desbocara, provocando la muerte de un adolescente de India, el miércoles 17 de junio de 2026 en NuevaYork. (WABC-TV vía AP) AP

Romanch Mahajan, de 18 años, saltó del carruaje después de que su madre cayera, y se golpeó la cabeza contra el suelo, contó a The New York Times su padre, Deepak Mahajan.

“Él gritaba: ‘¡Mamá!’”, relató el padre del joven al periódico. Mahajan indicó que él, su esposa y su hijo menor sufrieron heridas leves, aunque su carruaje rozó otro vehículo tirado por caballos y volcó.

La familia llegó a Nueva York desde India el lunes, el mismo día en que Romanch se enteró de que había sido aceptado en una universidad en Jaipur. Pasaron el día visitando muchas de las atracciones turísticas más populares de la ciudad y se relajaban en un paseo en carruaje cuando el conductor se bajó para fotografiarlos. Momentos después, ocurrió el accidente.

La empresa propietaria del carruaje involucrado en el mortal accidente también suspendió indefinidamente al conductor, y el caballo será retirado de la actividad, según el sindicato que representa al sector.

“Estamos absolutamente destrozados y conmocionados por esta tragedia. Nunca habíamos tenido un accidente mortal como este”, expresó Alexander Kemp, vicepresidente del Transport Workers Union Local 100, el sindicato que representa a los conductores y propietarios de carruajes. “Hemos cerrado los establos y cesado las operaciones hoy mientras mantenemos amplias conversaciones internas sobre los protocolos de seguridad y cómo pueden mejorarse”.

La Central Park Conservancy, que administra el parque de 850 acres, confirmó que se cree que la muerte de Mahajan es la primera fatalidad humana relacionada con un carruaje tirado por caballos desde que se introdujeron en Central Park hace más de 150 años.

La organización también pidió que se suspenda la industria hasta que puedan implementarse más protecciones, y señaló que ya se han registrado ocho incidentes relacionados con caballos en Central Park en los últimos 13 meses.

“Si cualquier otra actividad en el Parque representara un riesgo comparable para los visitantes, se suspendería de inmediato mientras se toman medidas para abordar esos peligros”, señaló la organización en un comunicado el jueves.

La influyente organización sin fines de lucro reavivó el intenso debate sobre los carruajes cuando intervino en el tema por primera vez el año pasado, al respaldar un proyecto de ley que llevaba tiempo en discusión y que prohibiría los carruajes tirados por caballos y ayudaría a los conductores a hacer la transición hacia nuevos empleos.

La organización sostuvo que los carruajes representan un peligro para la seguridad pública en un parque cada vez más concurrido, y señaló que otras ciudades de Estados Unidos, entre ellas, Chicago y San Antonio, también han eliminado recientemente estos paseos nostálgicos.

Los líderes de la ciudad de Nueva York, por su parte, prometieron trabajar para poner fin a la industria de 150 años tras la muerte de Mahajan.

Los líderes del Concejo Municipal dijeron que celebrarán una audiencia el próximo mes sobre la Ley de Ryder, el proyecto respaldado por el área de conservación.

“El momento de actuar es ahora”, publicó en la plataforma social X la presidenta del Concejo, Julie Menin.

El alcalde Zohran Mamdani también reiteró su apoyo a poner fin a la industria, una postura que defendió durante su campaña el año pasado. Afirmó que trabajará con el concejo, la industria y defensores del bienestar animal para “lograr una transición justa que proteja a los trabajadores, al tiempo que pone fin de una vez por todas a los carruajes tirados por caballos en Central Park”.

Los carruajes tirados por caballos, que cuestan alrededor de 72 dólares por los primeros 20 minutos, no operaban el jueves en el parque, que recibe millones de visitantes cada año.

El Transport Workers Union se ha opuesto a intentos anteriores de desmantelar la industria. Pero el jueves respaldó una legislación presentada la semana pasada que establecería postes de amarre en todo el parque para que los conductores puedan atar y asegurar a sus caballos de forma segura, incluso en paradas populares para fotos turísticas.

Durante mucho tiempo, la industria ha sido vista como una atracción pintoresca que ofrece a los turistas un vestigio romántico de un Nueva York de otra época, al tiempo que proporciona cientos de empleos a conductores, además de dar ocupación a muchos caballos de granja y de carreras. Sus opositores, sin embargo, se quejan de que los paseos son inhumanos para los caballos y un peligro para las personas.

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Ramer informó desde Concord, Nueva Hampshire.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP