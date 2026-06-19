Autoridades mexicanas intentan identificar 4 cuerpos hallados al buscar estadounidense desaparecido

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El funcionario, que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones públicas, indicó a The Associated Press que la localización de los cadáveres se hizo cumpliendo una solicitud de ayuda de la fiscalía de Ciudad de México, que es la que inició la investigación por la desaparición de Zafar Padamese Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz.

Agregó que la fiscalía de Ciudad de México indicó que arrestados relacionados con el caso señalaron un punto donde se debía buscar a los desaparecidos en el parque nacional de La Marquesa. El funcionario no ofreció más detalles sobre cuántas personas fueron detenidas.

Según la ficha oficial de búsqueda emitida por el gobierno federal mexicano, Mawani tiene 56 años y es de nacionalidad estadounidense. La ficha de Hidalgo Ortiz indica que tiene la misma edad pero no detalla su nacionalidad, aunque sí incluye que estaba con Mawani cuando ambos desaparecieron el 20 de mayo en el sur de la capital mexicana, 50 kilómetros al este de las montañas de La Marquesa.

La fiscalía de la capital mexicana no ha ofrecido ningún detalle sobre la desaparición y a una solicitud de comentarios de AP sólo confirmó que trabaja con las autoridades del Estado de México en su esclarecimiento. La embajada de Estados Unidos, por su parte, no confirmó si los dos hombres eran estadounidenses y se limitó a decir que estaba “al tanto del caso”.

La cifra de desaparecidos en México no ha dejado de crecer pese a que los homicidios han disminuido. En los cinco primeros meses del año la media de asesinatos diarios (50) fue la menor en una década, pero sólo en mayo desaparecieron 977 personas en todo el país, de acuerdo con cifras oficiales.

Grupos de familiares han protagonizado estos días protestas aprovechando que México es coanfitrión de la Copa Mundial de Fútbol para exigir mayor atención al problema y más recursos para la búsqueda de los desaparecidos.

———— La periodista de AP María Verza colaboró en esta nota. FUENTE: AP