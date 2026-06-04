Autoridades de Jamaica acusan de asesinato a policía tras ola de protestas

Compartir en:









El agente compareció ante el tribunal el miércoles y se le negó la libertad bajo fianza. Está programada otra audiencia para mediados de junio.

Desde hace tiempo, las fuerzas de seguridad en Jamaica han sido acusadas de homicidios ilegales y de uso excesivo de la fuerza, y la Comisión Independiente de Investigaciones de la isla ha reportado 140 tiroteos mortales en lo que va de año en el país insular de 2,8 millones de habitantes.

La muerte de Latoya “Buju” Bulgin, ocurrido el 17 de mayo en el noroeste de Jamaica, desató una ola de protestas violentas, y los residentes del poblado de Granville exigieron justicia.

Medios locales informaron que Bulgin ayudaba a organizar una manifestación por el reciente asesinato a manos de la policía de un adolescente de 17 años, identificado como su primo.

El agente de policía acusado de dispararle a Bulgin no llevaba cámara corporal mientras ella estaba en su automóvil, pero el grupo político Movimiento de Mujeres del Partido Nacional del Pueblo afirmó en un comunicado que las imágenes de cámaras de seguridad “plantean serias dudas sobre el uso de fuerza letal por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad”.

El grupo también señaló que la forma en que el cuerpo de Bulgin fue arrojado a la parte trasera de un vehículo policial después de que le dispararan era “perturbadora”.

“Esta conducta está por debajo del respeto que los integrantes de la Fuerza de Policía de Jamaica deberían brindar a nuestros ciudadanos”, manifestó el grupo en un comunicado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció la muerte de Bulgin e instó a realizar “una investigación pronta, independiente, imparcial y transparente”. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

Compartir en:







