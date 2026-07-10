Autoridades investigan muerte de más de 1.000 lobos marinos en islas y costa del Pacífico de Perú

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La ministra del Ambiente, Nelly Paredes, dijo a inicios de semana a periodistas locales que los lobos marinos (Otaria flavescens) han sido hallados en los alrededores de las islas Chincha y San Gallán, frente a la región Ica.

El Ministerio del Ambiente confirmó el viernes a The Associated Press que sigue trabajando en el campo mientras realizan conteos y exámenes de laboratorio para conocer la próxima semana las razones de la muerte de los animales.

Entre noviembre de 2022 y marzo de 2023 las autoridades registraron la muerte en el litoral del Pacífico de más de 3.000 lobos marinos y 63.000 aves marinas, incluidos piqueros, pelícanos y guanayes a causa de la influenza aviar tipo A, subtipo H5N1.

En 2014 más de 400 delfines fueron hallados muertos en la costa del Pacífico peruano y posteriormente las investigaciones realizadas por el Instituto del Mar del Perú indicaron que los animales se intoxicaron al ingerir algas venenosas activadas por presuntos cambios en la temperatura del mar y la contaminación. En 2012 unos 877 delfines fueron hallados muertos en el litoral sin que se conozcan las causas.

El Ministerio del Ambiente ha pedido a la población “no manipular ni trasladar a los animales marinos enfermos o muertos que puedan encontrarse en las playas”.

FUENTE: AP

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