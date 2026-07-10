Autoridades investigan muerte de más de 1.000 lobos marinos en islas y costa del Pacífico de Perú

La ministra del Ambiente, Nelly Paredes, dijo a inicios de semana a periodistas locales que los lobos marinos (Otaria flavescens) han sido hallados en los alrededores de las islas Chincha y San Gallán, frente a la región Ica.
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LIMA (AP) — Las autoridades peruanas investigaban el viernes las causas de la muerte de más de 1.000 lobos marinos cuyos cuerpos fueron encontrados en las últimas semanas principalmente en dos islas cercanas al Pacífico de Perú y otros puntos de la costa desértica del país sudamericano.
La ministra del Ambiente, Nelly Paredes, dijo a inicios de semana a periodistas locales que los lobos marinos (Otaria flavescens) han sido hallados en los alrededores de las islas Chincha y San Gallán, frente a la región Ica.
El Ministerio del Ambiente confirmó el viernes a The Associated Press que sigue trabajando en el campo mientras realizan conteos y exámenes de laboratorio para conocer la próxima semana las razones de la muerte de los animales.
Entre noviembre de 2022 y marzo de 2023 las autoridades registraron la muerte en el litoral del Pacífico de más de 3.000 lobos marinos y 63.000 aves marinas, incluidos piqueros, pelícanos y guanayes a causa de la influenza aviar tipo A, subtipo H5N1.
En 2014 más de 400 delfines fueron hallados muertos en la costa del Pacífico peruano y posteriormente las investigaciones realizadas por el Instituto del Mar del Perú indicaron que los animales se intoxicaron al ingerir algas venenosas activadas por presuntos cambios en la temperatura del mar y la contaminación. En 2012 unos 877 delfines fueron hallados muertos en el litoral sin que se conozcan las causas.
El Ministerio del Ambiente ha pedido a la población “no manipular ni trasladar a los animales marinos enfermos o muertos que puedan encontrarse en las playas”.
FUENTE: AP
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