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Autoridades de Florida buscan a tres sospechosos de saquear tumbas en al menos 9 estados de EEUU

ORLANDO (AP) — Las autoridades buscan a tres sospechosos de saquear tumbas en cementerios de al menos nueve estados del país, de donde han robado reliquias familiares y otros objetos de valor.

Los sospechosos —una madre, su hija, y el novio de la hija— “salieron de gira por la mitad oriental de Estados Unidos”, abriéndose camino a la fuerza por nichos y mausoleos, declaró el cabo Cole Brazee, del Departamento de Policía del condado de Orange, en Florida.

Los agentes cuentan con órdenes de arresto contra Porsche Bancroft, de 32 años; su novio, Drake Lee Milam, de 33; y la madre de Bancroft, Angela Garrett, de 52. Los tres son oriundos de Indianápolis, indicó Brazee en un video publicado en redes sociales. Las órdenes permitirían extraditar a los sospechosos de regreso a Florida para que enfrenten cargos en ese estado.

Los detectives investigan 20 casos en Florida y creen que podría haber muchos más, de acuerdo con la policía del condado. Brazee sostuvo que los sospechosos también han saqueado tumbas en cementerios de Oklahoma, Minnesota, Texas, Georgia, Iowa, Carolina del Norte y Nueva York.

“Podría haber una cantidad significativa de personas que han sido victimizadas y que simplemente no lo saben todavía”, subrayó. “Si no han visitado a un ser querido en algún tiempo y saben que está en un nicho, asegúrense de que su propiedad siga allí”.

Central Florida Crimeline ofrece una recompensa de hasta 5.000 dólares por información que conduzca a su arresto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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