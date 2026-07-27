Autoridades dicen que hombre mató a su esposa y 6 hijos y se suicidó antes de incendio en Michigan

Agentes de la policía investigan un incendio, el viernes 24 de julio de 2026, en el municipio de Grand Haven, Michigan. (Joel Bissell/Kalamazoo Gazette vía AP) AP

Kristopher y Amanda Karolkiewicz y sus seis hijos, de entre 5 y 15 años, murieron el viernes en su vivienda en Grand Haven Township, en la orilla oriental del lago Michigan. Las autoridades acudieron por un incendio y luego descubrieron los cuerpos.

La policía del condado Ottawa indicó en un comunicado el lunes que las autopsias determinaron que todos los miembros de la familia murieron por heridas de bala, y que Kristopher Karolkiewicz se quitó la vida.

NOTA DEL EDITOR: Esta historia incluye una discusión sobre el suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis en Estados Unidos está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988.

El incendio parece haber sido provocado intencionalmente en múltiples partes de la casa después de los asesinatos, pero los funcionarios aún investigan el punto de origen, señaló Sparks. Las mascotas de la familia murieron en el incendio.

Kris Karolkiewicz tenía 47 años; su esposa, a quien llamaban Mandy, tenía 39.

La pareja se conoció en el trabajo, en una empresa de bebidas, en 2008 y comenzó a salir ese verano, según un blog orientado a la crianza que Mandy Karolkiewicz mantenía hace más de una década.

Su primer hijo nació el 25 de abril de 2011, fecha que ella celebró como “el mejor día de mi vida (hasta ahora)”. Dos hijos más nacieron en los cuatro años siguientes, mientras ella pasó de un empleo en un banco a un puesto de medio tiempo en una agencia local de seguros y más tarde dejó de trabajar fuera del hogar. En ese momento, la pareja planeaba adoptar a más niños.

El blog expresaba con frecuencia su fe cristiana, su alegría por la familia y su amor y aprecio por su esposo y su manera de criar. “Mis hijos tienen ese ejemplo real de un padre desinteresado, semejante a Cristo”, escribió ella en 2015.

Kris Karolkiewicz también celebraba su vida juntos: “Soy un tipo con mucha suerte”, escribió en una publicación de Facebook en 2019, antes de su décimo aniversario.

Recientemente, Mandy Karolkiewicz era maestra sustituta en una escuela primaria, y recibió elogios por ir “más allá de lo esperado por los estudiantes, especialmente cuando están teniendo un día difícil, respondiendo con empatía, paciencia y cuidado”, según expresó el distrito escolar local en una publicación de Facebook en enero. El lunes se envió un mensaje en busca de comentarios al sistema de Grand Haven Area Public Schools, que —sin identificar a nadie— exhortó al público en una publicación el viernes a “evitar especulaciones” sobre las muertes.

Aunque su blog terminó en 2016, Mandy Karolkiewicz siguió compartiendo actualizaciones sobre su familia y actividades en videos de TikTok, incluidos fragmentos de un viaje a China a principios de este mes con dos de sus hijos.

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Peltz informó desde Nueva York y Collins desde Hartford, Connecticut.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP