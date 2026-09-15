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Autoridades colombianas rescatan a ocho secuestrados por guerrilla ELN en la frontera con Venezuela

BOGOTÁ (AP) — Ocho personas que permanecían secuestradas por la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional fueron rescatadas en una operación militar en la convulsa región de Catatumbo, fronteriza con Venezuela, informó el martes el presidente Abelardo de la Espriella.

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anuncia un esfuerzo conjunto con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para fortalecer la seguridad en la capital colombiana mediante una mayor presencia policial, inteligencia, tecnología y capacidades urbanas en Bogotá, el martes 25 de agosto de 2026. (Foto AP/Fernando Vergara)
El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anuncia un esfuerzo conjunto con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para fortalecer la seguridad en la capital colombiana mediante una mayor presencia policial, inteligencia, tecnología y capacidades urbanas en Bogotá, el martes 25 de agosto de 2026. (Foto AP/Fernando Vergara) AP

De la Espriella sostuvo que se trató de una “operación ofensiva de precisión quirúrgica” que incluyó el apoyo de la inteligencia, unidades élite antisecuestro, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la policía.

“Hombres del GAULA (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) fueron insertados sobre el punto objetivo y ejecutaron una acción rápida y contundente que permitió devolverles la libertad a estas ocho personas”, informó el mandatario en la red social X.

Ni De la Espriella ni el Ejército identificaron a los secuestrados rescatados, cuyos rostros fueron cubiertos en los videos y fotografías divulgadas.

Las operaciones militares de rescate de secuestrados son menos comunes que las entregas de secuestrados a misiones humanitarias, en las que suele participar la estatal Defensoría del Pueblo.

La operación se realizó en una zona rural del municipio de Convención, perteneciente a Catatumbo, donde opera tanto el ELN como facciones disidentes de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado hace una década.

“Al ELN se lo digo con absoluta claridad: el secuestro no tiene ninguna justificación. Vamos a perseguir a quienes secuestran, extorsionan y aterrorizan a los colombianos hasta llevarlos ante la justicia”, advirtió el mandatario conservador.

De la Espriella puso fin a los diálogos de paz con grupos armados ilegales que había propiciado su predecesor, el progresista Gustavo Petro (2022-2026), por considerar que no dieron muestras reales de voluntad de paz y que aprovecharon las negociaciones para fortalecerse militarmente.

El ELN, en armas desde 1964, ha perpetrado varios ataques con explosivos en lo que va del gobierno de De la Espriella —quien se posesionó el 7 de agosto— en rechazo al cierre del diálogo.

Esa guerrilla mantiene en su poder a varias personas secuestradas, cuya cifra exacta se desconoce. El fin de semana el ELN detalló en un comunicado que tiene en su poder al conductor de una ambulancia de un hospital del Catatumbo, a quien señalan de supuestamente transportar a heridos de las disidencias FARC, dinero y armas.

FUENTE: AP

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