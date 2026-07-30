Autoridades de Ceuta piden a España declarar emergencia tras llegada de migrantes

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Migrantes tratan de cruzar hacia enclave español de Ceuta en Marruecos, el 30 de julio del 2026. (AP foto/Antonio Sempere) AP

Videos grabados en la playa del Tarajal mostraban multitudes de personas, en su mayoría marroquíes, caminando alrededor de los espigones y corriendo por la playa y las carreteras. Aunque la mayoría parecen ser hombres jóvenes, también había familias con mujeres y niños. Algunos gritaban “¡Viva España!” a un fotógrafo freelance que trabajaba para The Associated Press y filmaba la escena.

La escalada en la frontera entre España y Marruecos se produce tras un aumento de migrantes que intentan llegar al pequeño enclave, principalmente a nado.

Juan Jesús Vivas, jefe del gobierno regional de Ceuta, pidió al gobierno nacional en Madrid que declare una emergencia nacional por motivos de seguridad nacional, y solicitó más policías y que se despliegue al Ejército en la frontera.

Vivas había advertido que los centros de acogida de migrantes estaban desbordados, con cientos de migrantes durmiendo en las calles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP