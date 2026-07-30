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Autoridades de Ceuta piden a España declarar emergencia tras llegada de migrantes

CEUTA, España (AP) — Las autoridades de Ceuta pidieron al gobierno en España que declare una emergencia nacional y solicitaron la intervención del Ejército, después de que miles cruzaran hacia el diminuto territorio español.

Migrantes tratan de cruzar hacia enclave español de Ceuta en Marruecos, el 30 de julio del 2026. (AP foto/Antonio Sempere)
Migrantes tratan de cruzar hacia enclave español de Ceuta en Marruecos, el 30 de julio del 2026. (AP foto/Antonio Sempere) AP

Videos grabados en la playa del Tarajal mostraban multitudes de personas, en su mayoría marroquíes, caminando alrededor de los espigones y corriendo por la playa y las carreteras. Aunque la mayoría parecen ser hombres jóvenes, también había familias con mujeres y niños. Algunos gritaban “¡Viva España!” a un fotógrafo freelance que trabajaba para The Associated Press y filmaba la escena.

La escalada en la frontera entre España y Marruecos se produce tras un aumento de migrantes que intentan llegar al pequeño enclave, principalmente a nado.

Juan Jesús Vivas, jefe del gobierno regional de Ceuta, pidió al gobierno nacional en Madrid que declare una emergencia nacional por motivos de seguridad nacional, y solicitó más policías y que se despliegue al Ejército en la frontera.

Vivas había advertido que los centros de acogida de migrantes estaban desbordados, con cientos de migrantes durmiendo en las calles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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