Autoridades canadienses buscan al oso que mató a una madre y su hija en la Columbia Británica

Esta imagen sin fecha, proporcionada por Matthew Balcarras el 5 de noviembre de 2026, muestra a Selah Reed (izquierda) y a su madre, Jenny Balcarras. (AJ Reed vía Matthew Balcarras vía AP) AP

Al no tener noticias de Reed ni de su madre, Jenny Balcarras, a la mañana siguiente, pidieron a la Real Policía Montada de Canadá que revisara su casa en Bella Coola, en la costa central de la Columbia Británica. El auto de Balcarras no estaba y las puertas estaban cerradas con llave. Encontraron el vehículo en el inicio de un sendero, más arriba en la carretera, pero Balcarras y Reed no aparecían por ninguna parte.

Familiares en todo Canadá y Estados Unidos comenzaron a movilizarse. Matt, hermano de Jenny Balcarras, se dirigió hacia el norte desde la isla de Vancouver, y su otro hermano salió desde Calgary. Se encontraron y condujeron durante la noche, pero el lunes por la noche recibieron una llamada en la que les comunicaron que su hermana había muerto, probablemente a manos de un oso gris.

Cuando llegaron al inicio del sendero el martes por la mañana, listos para sumarse a la búsqueda de Reed, ya se habían hallado también sus restos. La búsqueda se había convertido en un trágico operativo de recuperación.

Las muertes de Jennifer Balcarras, de 48 años, y su hija ocurrieron a apenas 3 o 4 kilómetros (de 1,8 a 2,4 millas) de donde un oso grizzly atacó el año pasado a un grupo de escolares y maestros mientras caminaban por un sendero. Once personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, en el incidente del 20 de noviembre de 2025.

Jeff Tyre, inspector del Servicio de Guardas de Conservación, indicó que ese oso agresivo nunca fue capturado, pero las autoridades pudieron recopilar su ADN. Se han colocado nuevas trampas con la esperanza de atrapar al animal involucrado en el ataque del fin de semana pasado y determinar si se trataba del mismo oso de hace un año. Tampoco están seguros de si hubo más de un oso implicado.

Terry Webber, director administrativo de la Nación Nuxalk, señaló que los últimos decesos reactivaron el trauma en las familias afectadas por el ataque del año pasado.

“Nuestra comunidad todavía está sanando”, afirmó, añadiendo que se ha impuesto un toque de queda y se están ofreciendo servicios de salud mental para la comunidad. “Nuestra prioridad es asegurarnos de que estén a salvo y de que nuestra comunidad reciba apoyo”.

El ataque del oso complicó la búsqueda

La localización de las dos mujeres se vio dificultada por lo complicado del terreno, aunque estaban cerca del inicio del sendero, y por el comportamiento del oso grizzly.

Los equipos de búsqueda encontraron primero a Jenny Balcarras y luego a su hija. La búsqueda contó con más recursos y con un perro detector de cadáveres, contó Matt Balcarras.

Los equipos hallaron los restos de su sobrina en una despensa de oso —un lugar donde los animales esconden comida, a veces cavando un pequeño hoyo y cubriéndolo con ramas y vegetación para mantener alejados a otros animales y aves.

“Aunque estaba a unos 100 metros aproximadamente (330 pies), localizar restos en una despensa es difícil”, afirmó.

Para cuando las autoridades localizaron a su sobrina, contó, solo pudieron identificarla por su ropa. Su hermana estaba en un estado similar, pero supieron que era ella gracias a varios tatuajes diminutos, agregó.

“No hay un cadáver evidente que identificar”, manifestó. “La investigación del forense incluirá ADN y registros dentales. Pero no hay duda de que los restos encontrados son de ellas”.

Balcarras se desenvolvía bien en entornos exigentes

Los osos grises son comunes en la zona que rodea la comunidad de Bella Coola, de acuerdo con las autoridades. Los funcionarios de conservación cuentan con una línea telefónica directa para que la gente reporte osos problemáticos, pero no se habían recibido llamadas recientemente, comentó Tyre durante una conferencia de prensa.

Balcarras, que era terapeuta artística, se había mudado a Bella Coola durante el verano. Antes había vivido en Alaska, donde nacieron sus hijos, y era “la persona que organizaba a nuestra familia”, dijo Matt Balcarras.

“Al más puro estilo de una madre soltera fuerte, se las arregló para construir una carrera y una vida para ella y sus hijos”, apuntó. Era baja en estatura, pero fuerte de carácter y de capacidades físicas, añadió.

Se sentía cómoda viviendo entre la vida silvestre, señaló el hermano.

“Vivió en el monte cuando sus hijos eran bebés”, relató. “Ella y mi sobrina no eran ingenuas, ni imprudentes, ni desinformadas. Han vivido en estas zonas y han estado rodeadas de innumerables tipos de animales durante años y años y décadas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP