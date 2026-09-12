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Autoridades de Baluchistán, provincia de Pakistán, descartan dialogo con insurgentes

ISLAMABAD (AP) — El principal funcionario electo de la provincia suroccidental de Baluchistán, en Pakistán, descartó el sábado negociar con los insurgentes, lo que indica que el gobierno continuará las operaciones en que cientos de milicianos han muerto en los últimos meses.

Baluchistán ha enfrentado durante mucho tiempo una insurgencia separatista de grupos baluchis étnicos que atacan con regularidad a las fuerzas de seguridad y a civiles que trabajan en proyectos de desarrollo. Aunque el gobierno de Pakistán afirma que ha sofocado la insurgencia, la violencia ha persistido.

Sarfraz Bugti, ministro principal de Baluchistán, señaló en un comunicado que la “lucha contra el terrorismo continuará hasta que el último terrorista sea eliminado” en Baluchistán.

“No habrá negociaciones con terroristas, con quienes han tomado las armas contra Pakistán y con quienes corean consignas por la desintegración del país”, añadió.

Bugti hizo sus declaraciones en un momento en que aumentan los ataques del Ejército de Liberación de Baluchistán, que Estados Unidos ha designado como organización terrorista extranjera. Bugti sostuvo que había llegado el momento de una “cirugía mayor” para eliminar el terrorismo.

“Estamos en un estado de guerra”, afirmó, y agregó que las autoridades nunca habían aseverado que todo en Baluchistán fuera normal.

“Las fuerzas de seguridad están cumpliendo sus deberes en condiciones extremadamente difíciles en la provincia, y todas las instituciones del Estado están trabajando en completa coordinación contra el terrorismo”, subrayó.

Aunque es la provincia más grande de Pakistán, Baluchistán es la menos poblada. Algunos baluchis se han quejado de discriminación por parte del gobierno. También existen profundos agravios por las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la explotación de los abundantes recursos naturales.

Varios partidos políticos regionales y activistas han pedido en los últimos años un diálogo con los grupos insurgentes, pero el Ejército de Liberación de Baluchistán y otros grupos baluchis no han buscado conversaciones. No se contó de momento con un portavoz del grupo para hacer comentarios.

El gobierno federal de Pakistán y autoridades de Baluchistán han rechazado esos llamados al diálogo, al señalar que la indulgencia sólo podría considerarse para los milicianos que se rindan. Algunos líderes del Ejército de Liberación de Baluchistán y sus asociados se han rendido en ceremonias, en las que depusieron las armas y fueron recibidos por funcionarios locales.

En 2025, el Ejército de Liberación de Baluchistán mató a 18 integrantes de fuerzas de seguridad paramilitares en uno de los ataques coordinados mortales en Baluchistán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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