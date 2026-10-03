Auto embiste a aficionados al rugby en Australia y causa 10 heridos al norte de Sydney

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Dos de los heridos —una niña de 5 años y un hombre de 67— estaban en estado crítico, y los otros ocho estaban estables en un hospital, de acuerdo con la policía de Nueva Gales del Sur. Entre los pacientes estables había otra niña de 5 años y una de 2.

La policía indicó que detuvo al hombre de 18 años que conducía el vehículo e investiga lo ocurrido. No se cree que el incidente esté relacionado con el terrorismo, agregó.

Miles de personas habían estado animando al equipo durante sus entrenamientos esta semana, reportó Australian Associated Press. Otra gran multitud estaba en la calle el sábado por la mañana para despedir al autobús del equipo, que el domingo disputará las finales de la liga de rugby.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP