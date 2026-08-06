Australia concede la ciudadanía a 2 futbolistas iraníes que pidieron asilo

Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramezanisadeh señalaron en un comunicado el jueves que el ministro de Inmigración, Tony Burke, les tomó juramento el día anterior en una ceremonia de ciudadanía en su ciudad australiana de residencia, Brisbane.

Amigos y simpatizantes de la comunidad iraní local asistieron a la ceremonia.

“Ayer fue un día verdaderamente especial e inolvidable para mí. Me siento orgullosa y profundamente agradecida de convertirme en ciudadana australiana. Australia me ha dado la oportunidad de construir mi vida y mi futuro, y siento, más que nunca, que pertenezco aquí”, dijo Ramezanisadeh en el comunicado.

La jugadora agregó que sus raíces iraníes y sus recuerdos siempre formarían parte de ella.

Por su parte, Pasandideh expresó que el miércoles había sido “uno de los días más felices de mi vida”.

“Estoy increíblemente orgullosa y agradecida de convertirme oficialmente en ciudadana australiana. Después de todo lo que hemos pasado y de todos los desafíos que enfrentamos, este momento significa más de lo que las palabras pueden expresar”, afirmó Pasandideh.

Cuando The Associated Press pidió a la oficina de Burke una explicación de por qué se aceleró el trámite de ciudadanía de las mujeres, su departamento indicó que no podía comentar casos individuales por razones de privacidad.

El Refugee Council of Australia, una organización paraguas sin fines de lucro que representa a solicitantes de asilo, señaló que los refugiados por lo general deben vivir en Australia con una visa válida durante cuatro años antes de poder solicitar la ciudadanía.

Su ciudadanía podría haberse tramitado de forma acelerada en virtud de la ley australiana para que fueran elegibles para jugar al fútbol por Australia.

Las jugadoras se incorporaron al Brisbane Roar, un equipo que compite en la A-League Women’s, la principal liga doméstica de élite de Australia, después de que se les concediera asilo cuando Irán se retiró de la Copa Asiática Femenina que organizó Australia.

Formaban parte de siete iraníes que inicialmente aceptaron el asilo, pero cinco cambiaron de opinión a los pocos días y regresaron al equipo por motivos que no se dieron a conocer.

El equipo había llegado a Australia antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán en febrero.

Surgieron preocupaciones por el bienestar del equipo al regresar a su país cuando las jugadoras decidieron no cantar el himno nacional iraní antes de su primer partido del torneo.

Manifestantes que exigían asilo para el equipo citaron ampliamente al comentarista deportivo iraní Mohammad Reza Shahbazi, quien calificó a las mujeres de “traidoras en tiempos de guerra” en una transmisión televisiva.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó las redes sociales para pedir que se concediera asilo al equipo y habló por teléfono con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, sobre el asunto.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP