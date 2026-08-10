Australia añade preguntas opcionales sobre identidad de género y orientación sexual al censo

Un hombre trota en un parque el jueves 6 de agosto de 2026 cerca del centro de Sydney. (AP Foto/Mark Baker) AP

El conteo de población, el primero realizado bajo el centroizquierdista Partido Laborista desde 2011, incluye 66 preguntas y se lleva a cabo el martes. El gobierno dio marcha atrás para permitir las preguntas después de que fueron retiradas temporalmente hace dos años por ser consideradas “divisivas”. Las dos preguntas están abiertas a los miembros de los hogares de 16 años o más.

Las opciones de respuesta a la pregunta sobre orientación sexual son heterosexual, gay o lesbiana, bisexual, no lo sé, prefiero no responder o un término elegido por el encuestado.

Las opciones sobre identidad de género son hombre, mujer, no binario, prefiero no responder o algún otro término que el encuestado puede proporcionar.

Las preguntas sobre género y orientación sexual son opcionales, al igual que una pregunta sobre religión que se incluye desde el primer censo, en 1911.

Durante su campaña rumbo a las elecciones de 2022 con las que volvió al poder luego de nueve años, el Partido Laborista había prometido que esas preguntas sobre sexualidad y género se incluirían en el siguiente censo.

El gobierno australiano determina los temas de cada censo, mientras que la Oficina Australiana de Estadísticas es la responsable de la redacción de cada pregunta.

El gobierno decidió en 2024 seguir la línea de las preguntas realizadas en el censo de 2021 con el objetivo de mantener la cohesión social.

“No queremos abrir debates divisivos en la comunidad en este momento”, señaló el viceprimer ministro Richard Marles en agosto de 2024.

El gobierno cambió de parecer poco después, luego de casi una semana de reacciones adversas por parte de los grupos defensores de los derechos de la comunidad LGBTQ+ y de las críticas de algunos legisladores laboristas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP