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Austin Reaves anota 43 y los Lakers vencen 121-116 a los Pistons sin Luka Doncic

DETROIT (AP) — Austin Reaves anotó 43 puntos mientras los Lakers de Los Ángeles contuvieron a los Pistons de Detroit para ganar 121-116 en el Little Caesars Arena el domingo, sin Luka Doncic.

Austin Reaves (15), de los Lakers de Los Ángeles, ataca la canasta frente a Kevin Huerter (27), de los Pistons de Detroit, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 8 de noviembre de 2026, en Detroit. (AP Foto/Duane Burleson)
Austin Reaves (15), de los Lakers de Los Ángeles, ataca la canasta frente a Kevin Huerter (27), de los Pistons de Detroit, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 8 de noviembre de 2026, en Detroit. (AP Foto/Duane Burleson) AP

Doncic (rigidez en la parte baja de la espalda), quien promedia 45 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias en sus últimos cuatro partidos, fue descartado más temprano el domingo.

Walker Kessler sumó 12 puntos y 16 rebotes para los Lakers, que habían perdido cuatro seguidos ante Detroit.

Detroit, que perdía 40-14 al inicio del segundo cuarto, pudo haber empatado el partido a 90 con 9:14 por jugar, pero Cade Cunningham falló el segundo de dos tiros libres.

Los Ángeles volvió a estirar la ventaja a seis puntos con 3:32 restantes, y una jugada de tres puntos de Walker Kessler lo puso 107-99 con 2:15 por disputar.

Reaves encestó un triple desequilibrado con 46 segundos por jugar, y luego sentenció el partido desde la línea.

Daniss Jenkins anotó un máximo de su carrera de 31 puntos en 32 minutos desde la banca para Detroit, que ha perdido dos seguidos tras un inicio de 6-1. Kevin Huerter agregó 24 puntos, también como suplente.

Los Lakers rompieron el partido temprano, superando a los Pistons por 24 puntos en el primer cuarto. Los Lakers encestaron 16 de 23 tiros (69,6%), incluidos cinco de ocho triples (62,5%).

Los Pistons se dieron una oportunidad con un sólido segundo cuarto, y Jenkins clavó un triple sobre la bocina del descanso para acercarlos a 61-48.

Detroit siguió lanzando bien en el tercero, pero Reaves anotó 13 puntos para mantenerlos a raya durante la mayor parte del cuarto.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

FUENTE: AP

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