Aumento de violencia de cárteles en el centro de México obliga a huir a entre 800 y 1.000 familias

La ola de violencia en el estado de Guerrero comenzó el miércoles, cuando una poderosa organización criminal llamada Los Ardillos empezó a atacar con gran agresividad a las comunidades de una región rural montañosa.

Miles de personas —incluidos niños y adultos mayores— se vieron obligadas a huir en apenas unos días tras lo que, según dicen, fueron años de crecientes ataques. Al menos una persona resultó herida, indicó una organización que representa a la comunidad, el Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

Videos muestran a familias huyendo de sus hogares el domingo en la madrugada —en el Día de las Madres—, bajo el amparo de la oscuridad y con nada más que mochilas. Otras imágenes compartidas con The Associated Press muestran un intenso tiroteo que retumba sobre los campos y drones acondicionados con explosivos tirados entre la maleza.

“Pues han sido días de mucho terror”, lamentó Marina Velasco, representante del CIPOG-EZ. “Han bombardeado con drones a las comunidades, y uno ¿cómo se puede defender contra un dron, cuando explosivos se caen del cielo?”.

Grupos comunitarios y organizaciones religiosas locales señalaron que Los Ardillos han intentado apoderarse de las tierras desde hace años, pues se disputan el territorio con un puñado de otros grupos criminales rivales.

Velasco comentó que las familias han huido a poblaciones cercanas, donde ahora muchas se refugian en una cancha de fútbol. Sostuvo que, aunque hay una pequeña presencia de actores estatales, comunidades como estas han sido abandonadas en gran medida por las fuerzas mexicanas frente a los ataques de grupos criminales. El gobierno federal de México y las autoridades estatales locales en Guerrero no respondieron de momento a una solicitud de comentarios.

La organización CIPOG-EZ ha documentado que 76 personas en la región han sido asesinadas debido al conflicto con el grupo en los últimos años, y otras 25 han desaparecido.

Los cárteles llevan años utilizando drones y armas más elaboradas para librar la guerra, una señal de lo arraigados que están los enfrentamientos en regiones como Guerrero, donde los cárteles se han fragmentado en facciones rivales. Cada vez más, las comunidades han tomado las armas por su cuenta para defenderse de grupos como Los Ardillos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha endurecido su postura contra los cárteles más que su predecesor, al enfrentar creciente presión por parte del presidente estadounidense Donald Trump. Éste ha amenazado con emprender acciones militares contra los grupos, algo que Sheinbaum ha dicho que “no es necesario”. La ofensiva de la mandataria ha derivado en un fuerte descenso en los homicidios —aproximadamente un 40%— desde que asumió el cargo, cifra que el gobierno ha presumido, incluso cuando se ha visto empañada por varios escándalos en las últimas semanas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP