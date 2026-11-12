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Aumentan solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU, pero siguen relativamente bajas

WASHINGTON (AP) — Más estadounidenses solicitaron prestaciones por desempleo la semana pasada, pero las solicitudes se mantienen en niveles históricamente bajos, los despidos son poco frecuentes y la mayoría de los trabajadores disfruta de seguridad laboral.

El Departamento de Trabajo informó el jueves que las solicitudes de subsidio por desempleo aumentaron a 200.000 la semana pasada, frente a una cifra revisada de 191.000 la semana anterior, por encima de las 195.000 pronosticadas por economistas. El promedio de cuatro semanas de solicitudes, que suaviza la volatilidad de una semana a otra, se mantuvo sin cambios en 195.250.

Las solicitudes de prestaciones por desempleo son un indicador indirecto de los despidos, y los economistas las siguen de cerca porque pueden ofrecer señales sobre hacia dónde se dirige el mercado laboral.

Las solicitudes se han mantenido en niveles históricamente bajos en lo que va del año, sin superar nunca las 230.000 por semana. Han sido de 200.000 o menos durante nueve semanas consecutivas.

En lo que va de año, los empleadores —empresas, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro— han estado sumando un promedio de 86.000 empleos al mes, incluido 165.000 el mes pasado. Esa cifra es modesta según los estándares históricos, pero supone una mejora respecto a 2025, cuando la creación mensual de empleo promedió 9.700, ya que las altas tasas de interés y las impredecibles políticas comerciales del presidente Donald Trump desalentaron la contratación.

El gasto de los consumidores se ha mantenido resiliente y un auge de la inversión en inteligencia artificial ha impulsado el crecimiento económico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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