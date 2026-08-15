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Aumentan a 294 los fallecidos por el terremoto de Colombia; continúa la búsqueda de sobrevivientes

BOGOTÁ (AP) — Cinco días después del devastador terremoto de 7,4 grados que sacudió al oeste de Colombia, la cifra oficial de fallecidos ascendió el sábado a 294, mientras la esperanza de hallar sobrevivientes bajo los escombros perdura pese al tiempo transcurrido.

El último balance emitido por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD) reporta que 320 personas continúan desaparecidas.

El devastador sismo de inicios de semana con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, deja hasta el momento 3.935 heridos y más de 115.000 afectados, según la Unidad. El potente movimiento provocó la destrucción de 14.000 viviendas y causó daños en otras 81.506.

El Instituto de Medicina Legal señaló el sábado en un comunicado que se ha logrado identificar a 270 víctimas de las cuales 20 son menores de edad. Los cuerpos de 254 fallecidos ya han sido entregados a sus familiares, agregó.

La medida da luz verde a la recaudación de impuestos temporales que se destinarán a la construcción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos, han dicho las autoridades, tras uno de los peores desastres naturales en Colombia en la última década.

Ayuda internacional aumenta para Colombia

Equipos de rescatistas internacionales de países como Estados Unidos, Israel, Argentina y Ecuador se han ido sumando a las brigadas colombianas para apoyar la búsqueda y rescate de personas, así como a la evaluación de estructuras afectadas. También han arribado seis vuelos con ayuda humanitaria desde México, informó la UNGRD.

De La Espriella dijo el sábado en la red social X que mantuvo un diálogo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien agradeció por la ayuda y los equipos trasladados a Colombia. Tras asumir la presidencia, De la Espriella anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Israel, rotas desde 2024 durante el gobierno de su antecesor, Gustavo Petro.

En tanto, Estados Unidos anunció la víspera un aporte adicional para Colombia de 11 millones de dólares en ayuda humanitaria incrementando la contribución de la administración de Donald Trump a 26,5 millones de dólares. Esta incluye asistencia alimentaria, sanitaria, de protección y refugió, señaló el Departamento de Estado.

FUENTE: AP

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