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Aumenta la cifra de muertos por inundaciones repentinas en Nepal y China

KATMANDÚ, Nepal (AP) — La cifra de muertos por las enormes inundaciones repentinas aumentó a 469 en Nepal, informó la policía el viernes, mientras los rescatistas trabajan para encontrar a cientos de personas que siguen desaparecidas en la zona fronteriza entre ese país y China.

En esta fotografía difundida por la agencia de noticias Xinhua, una imagen tomada por un dron muestra una zona afectada por inundaciones, el jueves 27 de agosto de 2026, en Nuwakot, Nepal. (Sulav Shrestha/Xinhua vía AP)
En esta fotografía difundida por la agencia de noticias Xinhua, una imagen tomada por un dron muestra una zona afectada por inundaciones, el jueves 27 de agosto de 2026, en Nuwakot, Nepal. (Sulav Shrestha/Xinhua vía AP) AP

La cifra anterior era de 390 muertos en Nepal y tres en el Tíbet. Las autoridades también habían reportado más de 1.400 personas desaparecidas en ambas zonas por el desastre del miércoles.

Las autoridades nepalesas indicaron que ya se ha rescatado a cientos de personas, y que decenas estaban recibiendo tratamiento médico en la capital Katmandú. Entre los desaparecidos había extranjeros de varios países, muchos de ellos excursionistas y peregrinos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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