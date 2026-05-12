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Aumenta el número salvadoreños deportados, la mayoría desde EEUU

SAN SALVADOR (AP) — El número de salvadoreños deportados, en su mayoría desde Estados Unidos, aumentó un 92,2% en el primer trimestre del 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, informó la Dirección General de Migración y Extranjería del país centroamericano.

De acuerdo con los datos actualizados de esa institución, de enero a marzo se deportaron 5.351 salvadoreños, superando los 2.813 durante el primer trimestre del 2025 y 1.4 veces las deportaciones en el primer trimestre de 2024.

“Ya no estamos hablando solo de más vuelos; ahora los datos oficiales muestran también un aumento fuerte en personas deportadas, lo que confirma un endurecimiento real del sistema migratorio estadounidense hacia la región”, dijo a The Associated Pres César Ríos, de la Asociación Agenda Migrante El Salvador.

Refirió que en el primer trimestre de 2026 Estados Unidos incrementó en un 24% los vuelos con salvadoreños deportados, “pero ahora también las cifras oficiales de Migración confirman un aumento mucho más fuerte de personas deportadas”.

Según las cifras oficiales de Migración, la mayoría de los salvadoreños deportados fueron expulsados por Estados Unidos, un 4,2% de México y el resto fueron regresados de otros países.

Durante el año fiscal 2024 de los Estados Unidos un 20,4 % de los deportados a El Salvador habían sido condenados por algún delito, otro 5% tenían cargos criminales pendientes y el 74.3% estaban registrados como infractores de las normas de migración.

FUENTE: AP

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