americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Aumenta a 41 el número de muertos por deslizamiento de tierra en el suroeste de China

BEIJING (AP) — Los equipos que recuperan cuerpos tras un deslizamiento de tierra ocurrido este mes en el suroeste de China han identificado a 30 víctimas más durante la última semana, lo que eleva el saldo total en Chongqing a 41 muertos, mientras que 20 personas siguen desaparecidas, informaron las autoridades el martes.

Rescatistas auxilian a una víctima atrapada entre escombros, en el lugar donde ocurrió un deslave en el condado Pengshui, en el suroeste de la región de Chongqing, China, el domingo 19 de julio de 2026. (AP Foto/Andy Wong)
Rescatistas auxilian a una víctima atrapada entre escombros, en el lugar donde ocurrió un deslave en el condado Pengshui, en el suroeste de la región de Chongqing, China, el domingo 19 de julio de 2026. (AP Foto/Andy Wong) AP

Diez personas también resultaron heridas el 17 de julio, cuando enormes cantidades de roca y tierra se deslizaron por una ladera y sepultaron al menos 10 edificios residenciales, así como un minibús de pasajeros, en el condado periférico de Pengshui, en Chongqing.

Los equipos se han abierto paso por cuatro secciones principales del lugar del desastre y han utilizado análisis de ADN para identificar los restos, indicó el gobierno del condado. Los rescatistas hallaron los restos del minibús desaparecido a última hora del domingo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, a la izquierda, saluda a sus seguidores junto a su esposa Ana Lucía Pineda durante una misa en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Chiquinquirá, Colombia, el 9 de julio de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

De la Espriella propone giro en política exterior de Colombia, romperá relación con Cuba y Nicaragua

ARCHIVO - El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, encabezan un mitin el 5 de septiembre de 2018, en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zúñiga, archivo)

Ortega cancela los comicios de 2027 en Nicaragua y advierte que "no volverá a haber elecciones"

Destacados del día

Damián Valdez comparece en corte y el juicio por la muerte de El Taiger podría celebrarse a comienzos de 2027

Damián Valdez comparece en corte y el juicio por la muerte de El Taiger podría celebrarse a comienzos de 2027

Osamu Menéndez asegura que el vapeo mató a su hijo Mauro y lanza una advertencia urgente a los jóvenes cubanos

Osamu Menéndez asegura que el vapeo mató a su hijo Mauro y lanza una advertencia urgente a los jóvenes cubanos

Zajaris Fernández dice que demandó a Alexis Valdés y afirma: Sí hubo agresión durante el altercado en Miami

Zajaris Fernández dice que demandó a Alexis Valdés y afirma: "Sí hubo agresión" durante el altercado en Miami

Raúl Castro se ausenta por primera vez en 30 años del acto del 26 de Julio y el régimen cubano guarda silencio

Raúl Castro se ausenta por primera vez en 30 años del acto del 26 de Julio y el régimen cubano guarda silencio

Cubano de Miami se incrimina en videos y acaba arrestado por fraude, drogas, armas y maltrato animal por santería

Cubano de Miami se incrimina en videos y acaba arrestado por fraude, drogas, armas y maltrato animal por santería

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter