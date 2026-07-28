Aumenta a 41 el número de muertos por deslizamiento de tierra en el suroeste de China

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Rescatistas auxilian a una víctima atrapada entre escombros, en el lugar donde ocurrió un deslave en el condado Pengshui, en el suroeste de la región de Chongqing, China, el domingo 19 de julio de 2026. (AP Foto/Andy Wong) AP

Diez personas también resultaron heridas el 17 de julio, cuando enormes cantidades de roca y tierra se deslizaron por una ladera y sepultaron al menos 10 edificios residenciales, así como un minibús de pasajeros, en el condado periférico de Pengshui, en Chongqing.

Los equipos se han abierto paso por cuatro secciones principales del lugar del desastre y han utilizado análisis de ADN para identificar los restos, indicó el gobierno del condado. Los rescatistas hallaron los restos del minibús desaparecido a última hora del domingo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP