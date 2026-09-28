Atormentados por la derrota en las Finales NBA, Wembanyama y Spurs buscan ser los mejores

Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, posa para fotos durante el Día de Medios del equipo de la NBA, el lunes 28 de septiembre de 2028, en San Antonio. (AP Foto/Darren Abate) AP

Para un atleta plenamente comprometido con un horario estricto de dieta, ejercicio y una hora de acostarse preferida a las 9 de la tarde, esas veladas de desvelo fueron reveladoras.

El pívot de 2,24 metros trabajó febrilmente en la pretemporada, incluida otra excursión de entrenamiento poco convencional para mejorar su cuerpo, mente y espíritu.

“No puedo responder a esa pregunta porque no ha terminado”, manifestó Wembanyama el lunes durante el día de medios de San Antonio. “Evoluciona con el tiempo. He tenido algunas noches sin dormir; quizá no noches sin dormir, pero a veces me cuesta conciliar el sueño o hay emociones difíciles, a veces te persiguen. Pero el motivo es simplemente un punto en el que aceptas que tienes que atravesarlo y tienes que sentirlo todo. Y no queremos escondernos de nada. Así que vamos a enfrentar estas emociones, enfrentar la realidad de que tenemos cien partidos por jugar, más de 100 (incluida la postemporada), y esta es la realidad. Estamos en un gran momento. Tenemos mucha esperanza, mucha ambición, y estamos listos”.

El proceso de recuperación incluyó pasar tiempo con amigos, pero a la manera disciplinada de Wembanyama. Invitó a compañeros de equipo a París en agosto para una serie de entrenamientos.

“Obviamente tenemos que atravesar algunas emociones y parte de eso lo haces solo, pero es genial hacerlo como equipo”, comentó Wembanyama. “Creo que hubo muchas cosas positivas en todo lo que hicimos este verano; simplemente estar juntos, sinceramente, fue increíble. Especialmente París para mí, eso fue realmente conmovedor, bastante emotivo para mí. Así que sí, esto es algo muy positivo”.

Wembanyama se puso la mano sobre el corazón al hablar del tiempo de los Spurs en París, subrayando su importancia. También conmovió a sus compañeros.

“Obviamente, es bueno tomarse un descanso, pero simplemente tener a todos los chicos otra vez en un mismo cuarto y compartir el pan entre nosotros fue probablemente lo mejor de estar en París”, dijo el base de los Spurs Dylan Harper. “Siento que, en la cancha, o sea, convives fuera de la cancha, te sientes cómodo con tus compañeros, eso te permite ser vulnerable. Te permite decir lo que tienes en la cabeza y nadie lo interpreta mal. Creo que para nosotros lo más importante es la responsabilidad, y siento que cada día, sin importar el entorno en el que estemos, siempre vamos a exigirnos el mismo estándar”.

Poco después de esos entrenamientos, Wembanyama se entrenó con el club francés de rugby Provence Rugby en Aix-en-Provence para mejorar su apoyo, la fuerza del tren inferior y la capacidad de absorber el contacto físico. Los entrenamientos de rugby no son inusuales dada la naturaleza curiosa de Wembanyama, que lo llevó a pasar dos semanas entrenando en el Templo Shaolin en China la pretemporada pasada.

“El entrenamiento en sí fue realmente duro”, dijo Wembanyama sobre el trabajo con Provence. “Creo que fue muy bueno para el sistema vestibular y para nuevos patrones de movimiento y nuevas formas de desarrollar fuerza también”.

Desde que Wembanyama fue seleccionado con el número 1 del draft en 2023, ha dejado claro que el parámetro de él y de San Antonio es ser los mejores. Aun así, pocos esperaban que una plantilla joven liderada por el Wembanyama de 22 años llegara a las Finales de la NBA la temporada pasada, pero eso no hizo que la derrota fuera menos dolorosa para los Spurs.

Wembanyama promedió 26 puntos, 11,2 rebotes y 3,6 tapones contra Nueva York, pero San Antonio perdió en cinco partidos.

San Antonio dejó escapar ventajas de dos dígitos en cada derrota, incluido el cuarto juego, cuando Nueva York remontó un déficit de 29 puntos y protagonizó la mayor remontada en la historia de las Finales de la NBA con una victoria de 107-106.

Para los Spurs y sus aficionados, fue un doloroso recordatorio de las Finales de la NBA de 2013, cuando San Antonio perdió una ventaja de cinco puntos en los últimos 28 segundos del sexto juego para caer ante Miami. El Heat ganó el decisivo para remontar un 3-2 en la serie y vencer a los Spurs.

El entrenador miembro del Salón de la Fama Gregg Popovich utilizó célebremente el desconsuelo de 2013 para alimentar el impulso implacable de los Spurs hacia el campeonato de 2014.

Sólo el tiempo dirá si la historia se repetirá, pero San Antonio vuelve a usar una derrota en las Finales como motivación.

“Llegamos al lugar al que queríamos llegar, pero obviamente necesitamos ganar”, señaló el alero de los Spurs Julian Champagnie. “Como sea que cualquiera lo vea, siento que tenemos una oportunidad de hacer lo mismo otra vez y volver y controlar lo controlable. Siento que ahí es más o menos donde estamos. Así que creo que definitivamente vamos a usar el año pasado para ayudarnos a superar muchas cosas este año y llegar a donde queremos llegar”.

La derrota es desgarradora, pero el tropiezo podría impulsar a Wembanyama a ganarlo todo.

“No podría imaginar una mejor motivación”, afirmó.

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FUENTE: AP