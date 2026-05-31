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Atléticos conectan 3 jonrones, vencen 6-4 a Yankees y cortan racha de 4 derrotas

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Shea Langeliers y Nick Kurtz conectaron jonrones de dos carreras cada uno para encabezar la victoria de los Atléticos por 6-4 sobre los Yankees de Nueva York la noche del sábado, que puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Shea Langeliers, de los Atleticos, segundo desde la derecha, celebra con su compañero de equipo Nick Kurtz (16) tras conectar un jonrón de dos carreras durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el sábado 30 de mayo de 2026, en West Sacramento, California. (Foto AP/Scott Marshall)
Shea Langeliers, de los Atleticos, segundo desde la derecha, celebra con su compañero de equipo Nick Kurtz (16) tras conectar un jonrón de dos carreras durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el sábado 30 de mayo de 2026, en West Sacramento, California. (Foto AP/Scott Marshall) AP

J.T. Ginn (3-3) permitió una carrera sucia en seis entradas para darle a los A’s su primer triunfo con un lanzador abridor desde el 15 de mayo, mientras maniataba a unos Yankees que venían encendidos. New York había ganado cinco seguidos, superando a sus rivales por 30 carreras.

Scott Barlow retiró a Jazz Chisholm con las bases llenas en la novena para su segundo salvamento, después de otorgar bases por bolas a los primeros tres bateadores que enfrentó y forzar tres carreras.

Los A’s se aseguraron de que los Yankees tuvieran que jugar desde atrás en este partido cuando Langeliers conectó un jonrón de dos carreras ante Ryan Weathers (2-3) en la primera entrada.

Tyler Soderstrom añadió un jonrón solitario en la sexta y Kurtz pegó su décimo cuadrangular de la temporada en la séptima para poner el marcador 5-1.

Weathers volvió a recibir poco respaldo ofensivo y no ha conseguido victoria en cuatro aperturas consecutivas, pese a ponchar a 10 bateadores en 6 2/3 entradas. Tiene el tercer menor apoyo de carreras entre todos los lanzadores calificados esta temporada. ___

FUENTE: AP

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