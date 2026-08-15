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Atlético Madrid ficha al defensa argentino Cristian Romero procedente del Tottenham

MADRID (AP) — El Atlético Madrid confirmó el sábado el fichaje del defensor argentino Cristian “Cuti” Romero procedente del Tottenham por una cifra que, según se informó, fue de 40 millones de euros (46 millones de dólares).

El argentino Cristian Romero controla el balón durante la final de la Copa Mundial ante España el domingo 19 de julio del 2026. (AP Foto/Ashley Landis)
El argentino Cristian Romero controla el balón durante la final de la Copa Mundial ante España el domingo 19 de julio del 2026. (AP Foto/Ashley Landis) AP

El club español indicó que el zaguero central, de 28 años, firmó un contrato por cinco años, hasta junio de 2031.

Romero fue parte de la selección argentina que perdió la final del Mundial ante España, y también formó parte del equipo que ganó el torneo en 2022. Ha disputado 58 partidos con Argentina.

Tottenham reconoció a Romero como su capitán la temporada pasada y cuando disputó 32 encuentros, con lo que elevó su total a 156 desde que llegó al club procedente del Atalanta en 2021. Inicialmente arribó a préstamo y, un año después, se concretó su traspaso definitivo.

Sin embargo, recibió críticas por su historial disciplinario —cuatro tarjetas rojas en cinco temporadas en la Liga Premier—, mientras que las lesiones también le pasaron factura.

Atlético describió a Romero como “un defensor experimentado, muy físico, rápido para anticipar el peligro y contundente en la entrada, con considerable autoridad y liderazgo en el campo”.

También tuvo etapas previas en el Genoa y la Juventus tras dejar en 2018 al club de su ciudad natal, Belgrano.

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