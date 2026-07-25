americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Atlético ficha al mediocampista surcoreano Lee Kang-In procedente del PSG

MADRID (AP) — El mediocampista surcoreano Lee Kang-In acordó incorporarse al Atlético de Madrid procedente del Paris Saint-Germain, informó el sábado el club español.

ARCHIVO - Foto del 11 de junio del 2026, el surcoreano Lee Kang-in disputa el encuentro ante la República Checa en el Grupo A de la Copa Mundial. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 11 de junio del 2026, el surcoreano Lee Kang-in disputa el encuentro ante la República Checa en el Grupo A de la Copa Mundial. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo) AP

El Atlético indicó que el jugador firmará un contrato hasta junio del 2031. La tarifa de traspaso no fue revelada, pero, según reportes, se sitúa entre 35 y 40 millones de euros (39,8 millones y 45,5 millones de dólares).

Lee, de 25 años, disputó los tres partidos de la fase de grupos del Mundial, pero Corea del Sur no logró avanzar tras perder en dos de sus encuentros.

Nacido en Incheon, Lee se mudó a España cuando tenía 10 años para incorporarse a la academia de formación del Valencia y terminó jugando 62 partidos con el club. Después de ser traspasado al Mallorca, se unió al PSG en 2023 y marcó 16 goles en 124 apariciones.

Ahora jugará en un Atlético que terminó La Liga en el cuarto puesto y alcanzó la final de la Copa del Rey la temporada pasada. Lee ayudará a cubrir el vacío creativo que dejó Antoine Griezmann, quien se marchó a la MLS como máximo goleador histórico del Atlético.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Jugadores de la selección española posan con el trofeo tras ganar la Copa Mundial a su arribo al aeropuerto de Barajas en Madrid el lunes 20 de julio del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)

La campeona mundial España vuelve a casa y serán recibidos por el Rey y con desfile

Destacados del día

EEUU sanciona firmas clave del petróleo y el gas en Cuba y amplía el cerco financiero contra la red de GAESA

EEUU sanciona firmas clave del petróleo y el gas en Cuba y amplía el cerco financiero contra la red de GAESA

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón
VIDEO

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter