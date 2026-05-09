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Atentado suicida deja 3 policías muertos en Pakistán

PESHAWAR, Pakistán (AP) — Un atacante suicida y varios hombres armados detonaron un vehículo cargado de explosivos cerca de un puesto de seguridad en el noroeste de Pakistán a última hora del sábado, lo que desencadenó un intenso tiroteo que dejó al menos tres policías muertos, informaron las autoridades.

El ataque ocurrió en Bannu, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa que limita con Afganistán, indicó el funcionario policial Zahid Khan. Señaló que se escucharon múltiples explosiones poco después del atentado y que varias viviendas cercanas y el puesto de seguridad se derrumbaron por el impacto de la explosión.

No ofreció más detalles, pero dijo que se creía que algunos agentes estaban heridos y atrapados bajo los escombros.

Aunque ningún grupo se responsabilizó por el atentado en el momento, es probable que las sospechas recaigan sobre los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) y grupos aliados que han perpetrado ataques similares en el pasado. La violencia extremista ha aumentado en los últimos años en Pakistán.

El TTP es un grupo separado, pero aliado de los talibanes, que tomaron el poder en Afganistán en 2021.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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