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Atentado suicida en control policial del noroeste de Pakistán deja al menos 11 muertos

DERA ISMAIL KHAN, Pakistán (AP) — Un suicida detonó el sábado un vehículo cargado de explosivos en un puesto de control de la policía junto a una carretera en el noroeste de Pakistán y causó al menos 11 fallecidos y unos 30 heridos, de acuerdo con la policía y rescatistas.

El ataque ocurrió en Dera Ismail Khan, un distrito de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, explicó Bilal Faizi, portavoz del servicio provincial de emergencias. La policía apuntó que las víctimas estaban siendo trasladadas a un hospital cercano y que algunos de los heridos se encontraban en estado crítico.

El Talibán paquistaní, conocido como Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP, se atribuyó la autoría del atentado en un comunicado. Pakistán ha experimentado un aumento de ataques de insurgentes en los últimos años, muchos de ellos reivindicados por el TTP y por el proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán, o BLA, un grupo separatista que actúa principalmente en la vecina provincia de Baluchistán.

El TTP es un grupo independiente, aunque aliado, del Talibán afgano, que regresó al poder en el país vecino en 2021.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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