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Atentado en restaurante de Moscú deja 3 muertos y al menos 21 heridos, dicen autoridades rusas

Una bomba detonó el sábado en un restaurante del centro de Moscú y mató al menos a tres personas, entre ellas, la autora del atentado, informó la prensa estatal rusa, citando a funcionarios locales.

Vehículos de emergencia en un área cerca del sitio donde ocurrió una mortal explosión en un restaurante de Moscú, el sábado 1 de agosto de 2026. (Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency vía AP)
Vehículos de emergencia en un área cerca del sitio donde ocurrió una mortal explosión en un restaurante de Moscú, el sábado 1 de agosto de 2026. (Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency vía AP) AP

Al menos 21 personas también resultaron heridas cuando el artefacto detonó en el restaurante de la plaza Kudrinskaya, en Moscú, informó el Comité Nacional Antiterrorista, citado por la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti.

Una mujer no identificada que intentó introducir el artefacto explosivo en el restaurante murió en la explosión, al igual que un guardia de seguridad y un cliente, indicó la agencia.

RIA Novosti informó que la mujer intentó introducir de contrabando la bomba en el establecimiento, pero el guardia de seguridad se negó a dejarla entrar antes de que la bomba explotara.

El ataque seguía bajo investigación, informó el Comité de Investigación de Moscú a la agencia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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