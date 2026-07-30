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Ataques rusos en toda Ucrania, de este a oeste, dejan al menos 7 muertos y decenas de heridos

KIEV, Ucrania (AP) — Los ataques rusos en toda Ucrania durante la noche y hasta el jueves dejaron al menos siete muertos y decenas de heridos, informaron las autoridades, con el mayor número de víctimas registrado en las región oriental de Dnipropetrovsk y la occidental de Leópolis.

Rescatistas buscan entre los escombros de un edificio residencial tras un bombardeo en Leópolis, Ucrania, el jueves 30 de julio de 2026. (AP Foto/Mykola Tys)
Rescatistas buscan entre los escombros de un edificio residencial tras un bombardeo en Leópolis, Ucrania, el jueves 30 de julio de 2026. (AP Foto/Mykola Tys) AP

Los ataques forman parte de una serie de ofensivas rusas a gran escala contra ciudades ucranianas que Rusia ha intensificado durante el verano y que ahora ocurren casi semanalmente.

En la región de Dnipropetrovsk, las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque masivo que mató a seis personas, hirió a 10 y dañó o destruyó infraestructura civil, señaló Oleksandr Hanzha, jefe de la administración militar regional.

Entre los fallecidos había niños, indicó en Telegram: una niña de 6 años y niños de 11 y 17 años en el área de Kryvyi Rih.

En Leópolis, la cifra de heridos por un ataque ruso con misiles aumentó a 30 mientras continuaba una operación de rescate, informó Maksym Kozytskyi, jefe de la administración militar regional.

El alcalde de Leópolis Andrii Sadovyi, dijo que la ciudad fue atacada alrededor de las 4:45 de la mañana, y que los daños más graves se registraron en dos edificios residenciales. Añadió que más de 20 edificios residenciales resultaron dañados, junto con una escuela y dos jardines de infancia, y que entre los heridos había niños, incluido uno que fue hospitalizado.

En Kiev, las fuerzas rusas atacaron la capital con misiles balísticos, mataron a un hombre de 31 años e hirieron a otras dos personas, informó el servicio de prensa de la Policía Nacional. La policía indicó que en la ciudad resultaron dañados edificios residenciales, un mercado, una cooperativa de garajes, instalaciones de almacenamiento y vehículos.

En la región de Kiev, cinco personas resultaron heridas en el distrito de Brovary, entre ellas un menor y dos mujeres, informó en Facebook el jefe interino de la administración regional, Ruslan Oliinyk.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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