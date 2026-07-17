Ataques rusos matan a 4 en Ucrania, donde cambios en Ministerio de Defensa causan ira

En esta imagen, distribuida por el Servicio de Emergencias de Ucrania, paramédicos atienden a un residente herido tras un ataque ruso con misiles en el centro de Odesa, Ucrania, el 17 de julio de 2026. ( Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP) AP

La importante reorganización del gobierno llevada a cabo por Zelenskyy el jueves, que incluyó el nombramiento de un nuevo primer ministro, inquietó al liderazgo militar del país y desencadenó una protesta pública. Es un contratiempo inoportuno justo cuando el país había cobrado impulso en su lucha contra la invasión rusa, que ya dura más de cuatro años.

La sorpresiva salida del Ministerio de Defensa de Mykhailo Fedorov, un joven y popular miembro del gobierno, provocó manifestaciones con miles de asistentes en todo el país el jueves. Se esperan más protestas callejeras para el viernes.

Fedorov, de 35 años y que estuvo apenas seis meses en el cargo, es considerado por muchos la fuerza impulsora detrás de la rápida y exitosa innovación tecnológica de Ucrania y de otras medidas —como combatir la corrupción militar—, que han renovado las esperanzas de los ucranianos en la guerra.

Las relaciones entre Fedorov y el general Oleksandr Syrskyi, el comandante de las fuerzas armadas de Ucrania que inició su carrera militar en la antigua Unión Soviética, se habían deteriorado, según Zelenskyy, y eso volvió insostenible la posición de Fedorov.

El presidente indicó que pidió al mayor general Yevhen Khmara, jefe interino del servicio de seguridad del Estado y un experto en operaciones especiales muy respetado, que asuma las funciones del ministro de Defensa.

Zelenskyy señaló el jueves por la noche que pedirá al Parlamento que apruebe formalmente el nombramiento de Khmara como ministro de Defensa, como exige la ley. Pero ese paso podría retrasarse debido a obstáculos burocráticos. La ley ucraniana exige que el ministro de Defensa sea civil, por lo que un militar en servicio o un funcionario del servicio de seguridad debe dejar el servicio activo antes de ser designado formalmente. Además, los legisladores estarán en receso de verano hasta mediados de agosto.

Khmara está al frente del servicio de seguridad SBU desde enero. Antes, había dirigido la unidad de fuerzas especiales de élite Alpha del SBU y es conocido por ser uno de los artífices de la Operación Telaraña, uno de los ataques más espectaculares contra bases aéreas rusas el año pasado. Se incorporó a la unidad Alpha en 2011 y se convirtió en su comandante en 2023, antes de ser ascendido a mayor general al año siguiente.

La respuesta de Moscú a sus dificultades en el campo de batalla y a los ataques enemigos contra instalaciones petroleras, que han provocado una grave escasez de combustible, se ha centrado en parte en un incesante bombardeo estratégico de zonas civiles en Ucrania.

Dos personas fallecieron y otras 10 resultaron heridas, incluyendo niños, en un ataque nocturno con misiles rusos contra la ciudad portuaria sureña de Odesa, informó el jefe de la administración militar regional, Oleh Kiper. Una de las víctimas mortales era una mujer que caminaba por un parque con sus hijos, quienes sobrevivieron, precisó.

En la región de Zaporiyia, dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas en un ataque, dijo Zelenskyy. Tres personas más resultaron heridas a causa de bombardeos rusos en la región nororiental de Járkiv, añadió el mandatario.

Funcionarios indicaron que más personas resultaron heridas en operativos rusos contra otras cinco regiones de Ucrania.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Moscú afirmó que sus defensas antiaéreas derribaron 243 drones ucranianos durante la noche hasta el viernes.

Tres civiles perdieron la vida y otros siete resultaron heridos en ataques con aviones no tripulados ucranianos durante las 24 horas previas, según Vladimir Saldo, designado por Moscú para dirigir la parte de la región ucraniana de Jersón ocupada por Rusia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP