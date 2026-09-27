Ataques rusos matan a 2 en Ucrania tras el rechazo de Moscú a petición alemana de desescalada

Trabajadores de rescate apagan un incendio en el mercado central de Zaporiyia, dañado por un ataque ruso en Zaporiyia, Ucrania, el sábado 26 de septiembre de 2026. (AP Foto/Kateryna Klochko) AP

El principal diplomático de Rusia restó importancia el sábado al que se cree que fue el primer cara a cara con su homólogo alemán desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú en 2022. La reunión se celebró durante el encuentro anual de líderes mundiales de la Asamblea General de la ONU, mientras una guerra aérea cada vez más intensa entre Rusia y Ucrania no muestra señales de desaceleración.

Las relaciones entre Rusia y Alemania se han deteriorado en las últimas semanas, tras un intento de ataque con drones el mes pasado en el aeropuerto de Leipzig que Berlín atribuyó al Kremlin.

Con las posiciones en la línea del frente prácticamente sin cambios desde el año pasado, Moscú ha castigado a Ucrania con misiles de crucero y balísticos, potentes bombas planeadoras y drones a reacción en los últimos meses. Mientras tanto, los drones de largo alcance de Kiev han atacado refinerías de petróleo y empresas rusas.

En Kiev se encontró muerto a un hombre después de que un dron ruso impactara durante la noche un edificio no residencial, según el servicio de emergencias de Ucrania.

Otro dron alcanzó un taller de reparación de vehículos de una sola planta y los bomberos combatieron el incendio hasta primeras horas del domingo, indicó el servicio de emergencias.

Las fuerzas rusas también atacaron varias veces durante la noche hasta el domingo la región sureña ucraniana de Odesa, que rodea el principal puerto del país en el mar Negro, y mataron a una persona e hirieron a otras dos, según el jefe de la administración militar local, Oleh Kiper.

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, se refirió con desdén a la reunión en Nueva York, que se celebró a petición del ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul. Lavrov afirmó que Wadephul “simplemente reiteró su posición oficial condenando a Rusia”.

“Ustedes mismos pueden juzgar si eso cuenta como diálogo o no”, manifestó.

Wadephul se mostró abierto a una mejor relación, pero señaló que eso requería una disposición genuina del liderazgo ruso para poner fin a la guerra en Ucrania, según un funcionario de la delegación alemana.

Una abrumadora mayoría de los países miembros de la ONU ha condenado repetidamente la invasión de Moscú. El Kremlin describe la guerra como una “operación militar especial” destinada a garantizar la seguridad de Rusia y los derechos de los rusófonos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP